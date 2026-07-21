Tenerife arranca el martes con calima, viento y calor en el sur de la Isla

Tenerife amanece este martes con calima ligera en niveles altos, cielos en general poco nubosos o despejados y viento del nordeste, que será más intenso en las zonas expuestas del sureste y del extremo noroeste de la Isla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada estable en Canarias, aunque con viento moderado a fuerte en varios puntos del Archipiélago y con temperaturas que, pese al ligero descenso previsto en zonas de interior, podrán seguir alcanzando valores cálidos en vertientes del sur y oeste.

En Tenerife, la nubosidad se concentrará sobre todo en las zonas bajas del norte, donde se esperan intervalos nubosos durante la mañana. Con el paso de las horas se abrirán claros en buena parte de la Isla, salvo en el extremo nordeste, donde las nubes podrían mantenerse durante más tiempo.

Hasta 30 grados en el sur de Tenerife

Las temperaturas bajarán ligeramente, sobre todo en zonas de interior, donde el descenso de las máximas podrá ser localmente moderado. Aun así, la Aemet no descarta que se alcancen de forma local los 30 grados en puntos del sur de Tenerife y al sur del área metropolitana.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a una mínima de 21 grados y una máxima de 28, con ambiente cálido durante las horas centrales del día.

El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. También se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante las primeras horas de la jornada, sin que puedan descartarse en la vertiente sur del área metropolitana durante la segunda mitad del día. En las costas del oeste predominarán las brisas.

Calima ligera en Canarias

La calima será ligera y se mantendrá en niveles altos, por lo que no se espera que sea especialmente densa. Aun así, podrá dejar cielos algo turbios en algunos momentos del día, especialmente durante las horas de mayor insolación.

En el conjunto de Canarias, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas. En estos puntos, la nubosidad será más compacta a primeras y últimas horas.

Rachas fuertes también en La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, se espera un día despejado, con algunos intervalos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. No se descarta que se alcancen los 30 grados en zonas orientadas al sur y oeste. El viento soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste.

En La Palma, habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este, más compactos al inicio y al final del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en costas y bajarán ligeramente en el interior. En la vertiente oeste podrían alcanzarse localmente los 30 grados.

En El Hierro, el cielo estará despejado, con intervalos ocasionales en zonas bajas del norte. También se espera calima ligera, temperaturas con pocos cambios en costas y ligero descenso en zonas de interior. El viento del nordeste podrá soplar con intervalos fuertes en el sureste y en el extremo noroeste.

Precaución en el mar

En aguas de Canarias, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6 en las islas orientales, aumentando a fuerza 6 o 7 en Gran Canaria. En las islas occidentales, el viento será del este o nordeste de fuerza 5 o 6.

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El estado de la mar estará marcado por fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del este o nordeste de 1 a 2 metros.