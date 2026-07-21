Tenerife afrontará este miércoles otra jornada de viento y calima

Tenerife afrontará este miércoles 22 de julio una jornada marcada por el predominio de los cielos despejados, la presencia de calima ligera en altura y el fortalecimiento del viento en varias zonas expuestas de la Isla. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso y podrán alcanzar puntualmente los 30 grados.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa las áreas más cálidas al sur del área metropolitana y en diferentes puntos de la vertiente meridional. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre una mínima de 23 grados y una máxima de 30.

La nubosidad se concentrará durante las primeras horas en el litoral norte, donde se esperan intervalos de nubes bajas. Estos cielos tenderán a abrirse con el avance de la jornada, por lo que durante la tarde aparecerán amplios claros.

La situación será diferente en buena parte del sur, el oeste y las medianías altas, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados desde el comienzo del día.

Más nubes a primera hora en el norte de Tenerife

El llamado mar de nubes volverá a dejar una imagen distinta entre las vertientes de la Isla. Mientras que el norte amanecerá con intervalos nubosos en zonas costeras, el resto de Tenerife disfrutará de una mañana con una mayor presencia del sol.

La nubosidad septentrional no será persistente. La previsión apunta a una apertura de claros durante la tarde, aunque las condiciones pueden variar de un municipio a otro debido a la orientación, la altitud y la exposición al alisio.

No se esperan grandes cambios en las temperaturas mínimas. El ascenso será más apreciable durante las horas centrales, especialmente en las áreas resguardadas del viento y orientadas hacia el sur.

Los 30 grados podrán alcanzarse de forma local, por lo que no se prevé que este valor se registre de manera generalizada en toda la Isla. El calor será más contenido en las zonas expuestas directamente al nordeste y en los sectores donde persista la nubosidad.

El viento ganará fuerza al final del miércoles

Uno de los fenómenos más destacados será el viento moderado del nordeste, que soplará con intervalos fuertes en las zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife.

En estos sectores no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo durante las últimas horas del día. El viento también podría intensificarse en la vertiente sur del área metropolitana al final de la jornada.

Los puntos más expuestos serán, previsiblemente, aquellos en los que el relieve canaliza el alisio. Este efecto puede provocar diferencias importantes entre localidades relativamente cercanas, con rachas fuertes en determinados corredores y una situación más tranquila en áreas protegidas.

En las costas del oeste predominarán las brisas, por lo que el viento tendrá allí un comportamiento más local y condicionado por el calentamiento diurno.

Calima ligera en las capas altas

La previsión incorpora también la presencia de calima ligera en niveles altos. Este polvo en suspensión podría reducir ligeramente la visibilidad en altura y dar al cielo un aspecto más blanquecino, aunque el episodio previsto no presenta inicialmente una intensidad elevada.

La calima afectará al conjunto de Canarias. Al situarse principalmente en capas altas, su presencia puede ser menos evidente en superficie que durante otros episodios de polvo sahariano más intensos.

El fenómeno coincidirá en Tenerife con cielos mayoritariamente despejados, especialmente en las vertientes sur y oeste.

Fuerte marejada en aguas de Tenerife

El estado del mar también requerirá atención. En las costas este y oeste se espera viento del norte o nordeste de fuerza 6, con posibilidad de aumentar a fuerza 7 mar adentro en el oeste y el sureste.

Estas condiciones dejarán fuerte marejada, que podrá aumentar localmente a mar gruesa mar adentro en la costa sureste. En el norte se prevé viento de componente norte de fuerza 3 o 4, con marejadilla o marejada y mar de fondo del nordeste de entre uno y dos metros.

La costa sur tendrá una situación más variable, con viento de fuerza 1 a 4, régimen de brisas y áreas de mar rizada o marejadilla.

El calor será más intenso en Gran Canaria

En el resto del Archipiélago también predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Gran Canaria registrará las temperaturas más elevadas, con valores que podrán alcanzar o superar los 30 o 32 grados en el interior, el sur y el oeste.

En Fuerteventura, los termómetros podrán llegar localmente a los 30 grados en la mitad sur. Lanzarote tendrá una jornada despejada, aunque podrá registrar intervalos nubosos en el oeste durante las primeras y últimas horas.

La Gomera, La Palma y El Hierro compartirán una situación parecida a la de Tenerife, con nubes ocasionales en las vertientes septentrionales y temperaturas cercanas a los 30 grados en zonas orientadas al sur o al oeste.

El viento será fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las áreas habitualmente expuestas de las islas montañosas. Las rachas podrán ser ocasionalmente muy intensas, especialmente durante la noche.

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La previsión completa y sus posibles actualizaciones pueden consultarse a través de la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene información general, municipal, marítima y de avisos para Canarias.