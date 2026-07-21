Santa Úrsula destina 788.000 euros al futuro Espacio Multicultural de Las Toscas

El Ayuntamiento de Santa Úrsula invertirá 788.000 euros en la construcción del futuro Espacio Multicultural de Las Toscas, un nuevo equipamiento municipal destinado a albergar actividades culturales, sociales y comunitarias y a ampliar los servicios disponibles en este barrio.

La actuación incluye tanto la construcción de un edificio de uso polivalente como la transformación del espacio exterior de la parcela. El proyecto pretende crear un punto de encuentro para los vecinos y mejorar un entorno que incorporará instalaciones deportivas, zonas de estancia, aparcamientos y áreas ajardinadas.

El edificio tendrá una superficie construida aproximada de 176 metros cuadrados. Su distribución se ha diseñado para facilitar distintos usos y adaptarse a las actividades que puedan organizarse en el recinto.

El principal espacio interior estará compuesto por dos salas polivalentes que podrán funcionar de manera independiente o unirse cuando sea necesario disponer de una estancia de mayor tamaño. Esta configuración permitirá acoger reuniones vecinales, talleres, cursos, actividades culturales y otras iniciativas comunitarias.

Las instalaciones incluirán también un pequeño office, un almacén o trastero y aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida. El proyecto incorpora, además, un núcleo de comunicaciones preparado para una posible ampliación futura mediante la instalación de un ascensor.

Deporte y espacios al aire libre

La intervención no se limitará al edificio. Una parte relevante de la inversión se destinará a acondicionar el exterior y crear nuevos espacios públicos para el barrio.

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de una cancha deportiva preparada para la práctica de fútbol sala y minibasket. Junto a ella se instalará una zona con aparatos biosaludables, destinada principalmente al ejercicio físico al aire libre.

El proyecto contempla también la creación de nuevos aparcamientos, la colocación de mobiliario urbano y la incorporación de zonas ajardinadas y arbolado. El objetivo es configurar un entorno accesible que pueda ser utilizado tanto por los asistentes a las actividades del centro como por el resto de los vecinos.

La actuación busca combinar en una misma parcela distintos usos: la actividad cultural y social en el interior del edificio, la práctica deportiva y el ejercicio físico en el exterior y la creación de espacios de convivencia y descanso.

El diseño del inmueble permitirá introducir futuras ampliaciones si aumenta la demanda o se incorporan nuevos servicios. El Ayuntamiento sostiene que esta previsión facilitará que el equipamiento pueda adaptarse a las necesidades del barrio sin tener que sustituir por completo las instalaciones actuales.

Un nuevo punto de encuentro

El Espacio Multicultural de Las Toscas se plantea como una infraestructura de proximidad. Además de acoger actividades municipales, podrá servir para el desarrollo de iniciativas organizadas por colectivos, asociaciones y vecinos.

La inversión se enmarca en las actuaciones emprendidas por el Consistorio para modernizar los equipamientos municipales y distribuir nuevos servicios entre los diferentes barrios de Santa Úrsula.

El alcalde, Juan Acosta, señaló que el futuro centro será “un lugar de encuentro para la ciudadanía” y permitirá fomentar “la participación, la actividad cultural, el deporte y la convivencia”.

El regidor añadió que el proyecto permitirá recuperar y poner en valor un espacio que el Ayuntamiento considera estratégico para Las Toscas.