La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
Las autoridades alerta sobre estafas amorosas que buscan vaciar las cuentas bancarias de las víctimas
Conocer el amor a través de internet es cada vez más común, pero en muchas ocasiones no es oro todo lo que reluce. El verano es una época en la que muchas personas encuentran a su amor de verano, pero los ciberdelincuentes también se aprovechan de estas búsquedas para vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas.
La Policía Nacional ha lanzado un aviso a todos los ciudadanos, a través de sus redes sociales oficiales, para que no caigan en esta estafa tan común durante los meses de verano. "No dejes que jueguen con tus sentimientos para vaciar tu cuenta", advierten.
Cuidado con los amores de verano
"¿Has encontrado tu amor de verano por internet? Perfecto, siempre que no empiece a pedirte dinero", así comienza el vídeo la agente de la Policía Nacional. El fraude comienza conociendo a tu amor de verano por internet, pero acaba dejando la cuenta bancaria vacía.
El estafador comienza una conversación hasta conseguir la confianza de la víctima y hacerle creer que busca una relación sentimental. Tras ganársela, comienza a solicitarle dinero con justificaciones como que necesita dinero para comprar un billete y viajar a conocerse, le ha surgido un problema familiar o con el equipaje. Es decir, diferentes excusas con el único objetivo de obtener información personal o bancaria de la víctima y acceder a su dinero.
"Si tu historia de amor incluye transferencia puede que no sea amor, puede que sea una estafa. No piques", advierte la Policía Nacional.
Consejos clave para no ser víctima de este fraude
Las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución al comenzar una relación a través de internet. El principal riesgo de la estafa es el vínculo emocional que el estafador crea con la víctima y cuando esta descubre que todo era un engaño, los ciberdelincuentes ya han obtenido la información necesaria o vaciado las cuentas bancarias.
Para evitar caer en este tipo de fraude, los ciudadanos deben seguir estos consejos:
- Nunca enviar dinero ni realizar inversiones por recomendación de personas conocidas únicamente a través de internet.
- No compartir datos personales ni bancarios con desconocidos.
- Desconfía de quienes prometen grande oportunidad de inversión o beneficios.
- No ser impulsivo y meditar la decisión antes de realizar la acción.
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
- El Reglamento General de Circulación lo confirma: multas de 100 euros para los copilotos que adopten esta postura durante los desplazamientos de verano
- La jueza cita como investigado al director general de Costas de Canarias por las obras de una urbanización de lujo en el sur de Tenerife
- El guachinche de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: su solomillo se ha convertido en un imprescindible