Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos

Más de 80 personas, entre agentes de los cuerpos de seguridad y técnicos municipales, han desplegado la mañana de este martes 21 de julio de 2026 un gran operativo contra los asentamientos ilegales en el municipio de Arona, en pleno corazón turístico de Tenerife.

La operación se ha desarrollado en uno de los numerosos poblados irregulares que proliferan en el sur de la Isla: Los Vivitos, entre las poblaciones de Buzanada y Guaza. Según fuentes oficiales del Ayuntamiento aronero, la actuación se ha saldado con el precinto de 17 edificaciones irregulares, la inspección de un total de 64 y la identificación de 92 personas.

Los responsables del puesto de la Guardia Civil de Playa de Las Américas, con el apoyo de miembros de los cuerpos especiales de este cuerpo o GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) llegados desde la Península, han procedido a la detención de una persona con antecedentes penales, la incautación de marihuana en una de las edificaciones precarias y la apertura de expedientes a otras 59 personas relacionadas con su situación de residencia en Tenerife en virtud de la ley de extranjería.

Los agentes de la Guardia Civil, que contaron con el apoyo de patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arona, se encontraron en este mismo asentamiento ilegal con un recinto donde se realizaban peleas clandestinas de gallos.

Es la segunda actuación de los cuerpos de seguridad en Los Vivitos después de la realizada en agosto de 2025. En este punto del sur de Tenerife se han detectado parcelaciones consideradas ilegales y que podrían representar "un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para la preservación del entorno". Es una amplia zona ocupada de forma ilegal con estructuras precarias que se asienta sobre suelo rústico, donde están prohibidas las construcciones residenciales.

La macrooperación llega después de que a principios de este mes de julio, el Ayuntamiento de Arona, en colaboración con Cáritas Diocesana de Tenerife, presentara el informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025, un diagnóstico pionero elaborado por la entidad eclesial que saca a la luz la realidad de las personas sin hogar y de la expansión de asentamientos ilegales a lo largo del municipio, uno de los más afectados por este fenómeno de Canarias.

Los municipios de Tenerife, en especial los del sur de la Isla, llevan años alertando de la proliferación de poblados ilegales por toda la costa y las medianías. Camino de la Virgen, Llano Blanco, Lomo Negro, Los Vivitos, Los Migueles, Montaña de Guaza, La Mareta... La expansión imparable y sin control de estos núcleos que se comen suelo natural y rústico ha llevado a los ayuntamientos a lanzar un desesperado grito de socorro.

Expresiones como "estamos desbordados", "se han sobrepasado los límites", "no podemos más" o "hay que parar esto de una vez" se repiten entre los responsables de los municipios más afectados. Alcaldes y concejales de los grupos de gobierno de Arona, Adeje, Granadilla, San Miguel y Santiago del Teide llevan meses pidiendo ayuda urgente a la administración insular, regional y estatal para frenar el auge de una indisciplina urbanística que se ha convertido en un quebradero de cabeza. "O se actúa o será tarde", coinciden.

Se calcula que uinas 4.000 personas ocupan tierras baldías, barrancos y cuevas con casetas de campaña, caravanas y estructuras precarias en núcleos diseminados por una amplia franja de la costa y las medianías sureñas de 30 kilómetros, desde Los Abrigos hasta la Caleta. Ya incluso están detectándose puntos de expansión en Guía de Isora y Vilaflor. Alcaldes y concejales aclaran que "la mayoría son europeos" que buscan una forma de vida alternativa, pero también hay residentes que han optado por la ocupación de terrenos en zonas donde no está permitido.

El Ayuntamiento de Arona ha decidido actuar, ante la incapacidad de la Agencia del Medio Natural del Gobierno de Canarias, con un primer gran despliegue desarrollado este martes en Los Vivitos que se extendará en las próximas semanas a otros puntos afectados por esta situación.