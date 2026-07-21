Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido

El Ayuntamiento de Candelaria ha ordenado el cierre de un establecimiento de la calle Las Arenitas, en Las Caletillas, después de recibir varias denuncias vecinales por ruido y molestias. La clausura fue ejecutada por la Policía Local durante la tarde del pasado 10 de julio.

La decisión parte de un expediente municipal abierto tras recibir varias denuncias vecinales por ruidos y molestias. Las denuncias alertaron de la presencia de clientes consumiendo bebidas alcohólicas fuera del local, así como de música y sesiones de karaoke que se extendían hasta la vía pública y dificultaban el descanso.

Según el Ayuntamiento, el establecimiento no disponía de autorización para funcionar como bar con música o pub, aunque los servicios municipales afirmaban que el local funcionaba como local de copas de manera adecuada. Tampoco presentó la documentación solicitada para acreditar la autorización de la terraza y las condiciones de aislamiento acústico.

El Ayuntamiento había ordenado retirar la terraza y apagar la música

Antes de llegar a la clausura, el Ayuntamiento concedió un trámite de audiencia a la titular del negocio para que pudiera entregar los documentos requeridos y presentar las alegaciones que considerara oportunas.

Mientras se resolvía el expediente, un decreto municipal estableció varias medidas provisionales, entre las que figuraban el cese inmediato de los equipos musicales y reproductores de sonido, además de la retirada de las mesas y sillas colocadas en la terraza y sobre la acera.

El Ayuntamiento solicitó la autorización para ocupar la vía pública con mobiliario y un proyecto firmado por un profesional competente que demostrara que el local contaba con el aislamiento acústico necesario para instalar equipos musicales. La propietaria presentó dicha documentación dentro del plazo concedido, sin embargo estas fueron desestimadas. Además, de acuerdo con el relato municipal, tampoco aportó la documentación exigida para demostrar que cumplía los requisitos necesarios.

El segundo requerimiento tampoco fue cumplido

Durante la visita del 20 de junio, la Policía Local ordenó de nuevo la retirada de las mesas y sillas instaladas en el espacio público. Según el Ayuntamiento, este segundo requerimiento tampoco fue cumplido, por lo que se remitieron diligencias al juzgado ante un posible delito de desobediencia a la autoridad.

Ante la continuidad de la actividad y el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Ayuntamiento dictó un nuevo decreto el 7 de julio de 2026. Esta resolución dio lugar al cierre y precinto del establecimiento, se colocaron los correspondientes carteles informativos y se suspendió por completo la actividad. Personal municipal retiró, además, las mesas y las sillas que todavía ocupaban la vía pública.

El Ayuntamiento justifica la medida por el incumplimiento grave de las condiciones exigidas para desarrollar la actividad y por la posible existencia de un peligro inmediato para personas o bienes. Por ahora, el Ayuntamiento no ha comunicado una fecha para la reapertura del negocio.

Las cámaras del local también serán investigadas

Durante la intervención, la Policía Local detectó la presencia de cámaras de videovigilancia orientadas tanto hacia el interior del establecimiento como hacia la entrada y una parte de la calle. Debido a las posibles irregularidades observadas, el Ayuntamiento anunció que trasladará la información a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que estudiará la instalación y determinará la violación de la normativa.

Según la AEPD, las cámaras instaladas en establecimientos abiertos al público deben limitarse a captar imágenes del interior. Solo pueden abarcar una franja mínima del acceso cuando resulte imprescindible para la finalidad de seguridad perseguida.

El Ayuntamiento sostiene que el cierre busca restablecer la legalidad, proteger la convivencia vecinal y garantizar la seguridad en el entorno.