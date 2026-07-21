El Cabildo de Tenerife destina 375.000 euros a eliminar los baches en el acceso a Lomo Piedras, en El Sauzal

El Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente un proyecto para rehabilitar la vía de servicio que conecta el enlace de la autopista TF-5 en El Sauzal con la calle Lomo Piedras. La actuación contará con un presupuesto de 375.004,97 euros y pretende resolver el deterioro acumulado en una carretera utilizada tanto por los residentes de la zona como por las personas que se desplazan hasta el cementerio municipal.

La intervención todavía no tiene una fecha anunciada de inicio. El proyecto se encuentra en fase de exposición pública, un trámite previo durante el cual puede consultarse su contenido y presentarse, en su caso, las observaciones correspondientes. Por tanto, la aprobación inicial no equivale todavía al comienzo de las obras ni a su adjudicación.

La propuesta lleva por nombre Rehabilitación superficial del firme de la carretera insular TF-5 Vía de Servicios VS-3I, carretera del enlace de El Sauzal a la calle Lomo Piedras. Además de renovar la calzada, incluye la colocación de elementos de contención para vehículos y cambios en la mediana situada en el acceso al camposanto.

Una vía con baches y reparaciones provisionales

El principal motivo de la actuación es el estado de la capa de rodadura en varios puntos del recorrido. Según el diagnóstico trasladado por el área insular de Carreteras, el pavimento presenta un deterioro considerable y numerosos baches, una situación que dificulta la circulación y provoca molestias a quienes utilizan este acceso de manera habitual.

Hasta ahora, los equipos de conservación han recurrido a operaciones periódicas de bacheo mediante mezcla asfáltica en frío. Este procedimiento permite reparar provisionalmente los desperfectos, pero no elimina las causas del deterioro ni ofrece una solución duradera.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, señaló que la repetición de estas reparaciones había convertido el mantenimiento de la vía en una actuación poco eficiente desde el punto de vista económico. El proyecto plantea sustituir esos trabajos puntuales por una rehabilitación completa del firme.

La diferencia resulta relevante para los usuarios: mientras el bacheo se concentra en zonas concretas dañadas, la actuación proyectada abarcará el pavimento de la carretera con el objetivo de recuperar unas condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.

Cambios en el acceso al cementerio municipal

La obra no se limitará al asfaltado. También está prevista la modificación de la mediana que ordena la entrada al cementerio municipal de El Sauzal, uno de los principales puntos de destino de esta vía de servicio.

El alcalde, Mariano Pérez, destacó que la carretera es utilizada diariamente por residentes y por usuarios que acuden al camposanto. A su juicio, su renovación permitirá mejorar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos en una zona importante para las comunicaciones interiores del municipio.

El proyecto contempla igualmente la instalación de nuevos elementos de contención de vehículos. Estos dispositivos, entre los que se encuentran los sistemas de protección situados en los márgenes o en determinados puntos de la calzada, están diseñados para reducir las consecuencias de posibles salidas de vía.

El cementerio municipal dispone de una zona de aparcamiento frente a sus instalaciones, además de servicios de abastecimiento de agua, baños públicos y cámaras de vigilancia, según la información publicada por el Ayuntamiento de El Sauzal.

Lomo Piedras ya fue objeto de otras mejoras

La calle Lomo Piedras ha recibido durante los últimos años otras inversiones públicas. En noviembre de 2021, el Ayuntamiento informó de la finalización de los trabajos de canalización del barranco Molaio y de urbanización de la vía.

Aquella actuación incorporó aceras y plazas de aparcamiento, además de encauzar el barranco en este sector del municipio. La intervención aprobada ahora por el Cabildo se concentra en la carretera insular que enlaza esta calle con la TF-5 y, por tanto, tiene un ámbito diferente.

La conexión resulta relevante por su proximidad a la principal autopista del norte de Tenerife. La TF-5 canaliza buena parte de los desplazamientos entre Santa Cruz, el área metropolitana y los municipios septentrionales, mientras que sus enlaces y vías de servicio distribuyen el tráfico hacia los núcleos urbanos y las carreteras locales.

El proyecto queda pendiente de los siguientes trámites

Una vez concluido el periodo de información pública, el Cabildo deberá continuar con la tramitación administrativa correspondiente antes de contratar y ejecutar los trabajos. La información difundida por la institución insular no precisa por ahora el plazo previsto para las obras ni las posibles afecciones al tráfico durante su desarrollo.

La actuación se integra en las competencias de conservación y modernización de la red insular de carreteras. El área de Carreteras del Cabildo dispone también de servicios para consultar incidencias, operaciones de mantenimiento y el estado de la circulación en Tenerife.