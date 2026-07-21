Bahía del Duque presenta la nueva carta de La Trattoria con la visión gastronómica de Andrea Bernardi

Raíces, memoria y creatividad se dan la mano en La Trattoria x Andrea Bernardi, la nueva etapa del emblemático restaurante italiano de Bahía del Duque. El chef romano Andrea Bernardi, copropietario de Nub —restaurante distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol— imprime ahora su visión personal a una propuesta que reivindica la esencia de la cocina italiana desde una mirada personal y contemporánea.

La Trattoria incorpora una carta diseñada por Bernardi, que refuerza la esencia italiana del restaurante a través de nuevas elaboraciones inspiradas en la tradición y el respeto por el producto junto a la creatividad y sensibilidad que caracterizan el trabajo del chef.

Nacido en Roma y criado en Genzano, en el corazón del Lacio, Andrea Bernardi creció entre fogones y recetas familiares. Tras recorrer Austria, Alemania y España, se estableció en Canarias en 2005, donde ha desarrollado una brillante trayectoria profesional que le llevó a ser reconocido como Mejor Cocinero de Canarias y Mejor Cocinero de España en 2010. Desde 2018 mantiene la estrella Michelin de Nub, restaurante ubicado en Bahía del Duque junto a la chef Fernanda Fuentes-Cárdenas, y desde 2023 suma también dos Soles Repsol. Su cocina se caracteriza por tender puentes entre culturas y territorios, siempre desde una profunda conexión con sus orígenes italianos.

“Pasión, curiosidad y respeto por el producto son la esencia de mi cocina”, señala Andrea Bernardi.

Esa declaración de intenciones se materializa en una carta que recorre Italia a través de algunas de sus recetas más icónicas y otras reinterpretadas con el sello personal del chef. Entre las nuevas incorporaciones destaca el Vitello tonnato al modo Bernardi, elaborado con finas láminas de ternera cocinada a baja temperatura y atún marinado, acompañado por espuma tonnata, huevo cocido y alcaparras fritas. Una creación llamada a convertirse en uno de los platos insignia de esta nueva etapa.

La propuesta continúa con clásicos imprescindibles como el Carpaccio alla Giuseppe Cipriani, la Bruschetta alla Norma o una nueva versión de la Melanzane alla parmigiana, junto a elaboraciones que aportan matices contemporáneos, como la Burrata fritta con mermelada de tomate, la Stracciatella affumicata con tartare di pomodoro e senape o el delicado Carpaccio di salmone marinado con cítricos.

El recorrido gastronómico culmina con una selección de postres que evocan la tradición pastelera italiana desde una perspectiva actual. La cremosa Panna cotta al pistacchio, el Babà con frutta macerata, la sofisticada Millefoglie tiramisù o el intenso Tortino al cioccolato reflejan la importancia que la cocina italiana concede al final de la experiencia.

Bajo la dirección de Andrea Bernardi, La Trattoria refuerza su identidad como uno de los referentes de la gastronomía italiana en Canarias. Un espacio donde la hospitalidad mediterránea, el producto cuidadosamente seleccionado y la cocina artesanal encuentran un nuevo lenguaje gracias a esta renovación.

La Trattoria x Andrea Bernardi abre así un nuevo capítulo en Bahía del Duque, invitando a sus comensales a descubrir los sabores de una Italia auténtica y cálida en un ambiente acogedor que evoca la esencia de La Toscana, sin salir de Tenerife.

Sobre The Tais Hotels & Villas

Bahía del Duque, con una trayectoria de más de 30 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores hoteles que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles.

Las Villas y, posteriormente, su spa Bahía Wellness Retreat, marcaron de nuevo una apuesta hacia el lujo más personalizado y un nuevo enfoque de los servicios relacionados con el bienestar. Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva colección de hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la excelencia.

Su ubicación, en una extensa finca de 100.000 m2 de superficie y su singularidad arquitectónica, los convierten en un icono internacional en el mundo de la hostelería de lujo. Asimismo, es un referente de sostenibilidad por sus 63.000 metros cuadrados de vegetación tropical y subtropical que ha propiciado el desarrollo de un bioclima propio, con todo tipo de palmeras, dragos, laureles de Indias, Ficus Canariensis, flamboyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas europeas.