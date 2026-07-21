Arde Bogotá salda su deuda con Tenerife: actuará en la Isla como única fecha en España en 2026

El rock de Arde Bogotá llegará este verano a Tenerife con una de las citas musicales más destacadas del calendario insular. La banda actuará el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el estadio municipal Francisco Peraza, conocido como La Manzanilla, en San Cristóbal de La Laguna.

El concierto tendrá un carácter especial: será la única fecha en España anunciada por el grupo para 2026 dentro de su gira internacional. La actuación de La Laguna figura como la única parada nacional en la agenda publicada por la web oficial de la banda, antes de sus posteriores conciertos en Estados Unidos y México.

El espectáculo es la única actuación de Arde Bogotá en el país durante este año. Las entradas están disponibles en la web de Tickety.es desde 53,90 euros, aunque el importe final puede variar según la modalidad elegida y los gastos aplicados durante la compra.

Una cita pendiente entre Arde Bogotá y Tenerife

El concierto no será una parada más dentro de la gira. Arde Bogotá regresa a la Isla para cumplir una promesa que quedó pendiente en el verano de 2023, cuando los incendios forestales que afectaron a Tenerife obligaron a cancelar su anterior actuación.

Tres años después, el grupo vuelve con un concierto de gran formato en La Laguna. La elección del estadio Francisco Peraza permitirá reunir a miles de seguidores en un recinto habitualmente vinculado al deporte, pero que se transformará durante esa noche en uno de los principales escenarios musicales de Canarias.

Arde Bogotá, de Cartagena a los grandes escenarios

Arde Bogotá nació en Cartagena en 2017 y está integrada por Antonio García, cantante y guitarrista; Dani Sánchez, guitarra; Pepe Esteban, bajo, y Jota Mercader, batería.

El nombre del grupo hace referencia a la capital de Colombia, donde unos amigos de Antonio García escucharon por primera vez las maquetas de la formación. Su primera etapa estuvo marcada por canciones como Antiaéreo, con la que comenzó a definir una propuesta basada en guitarras contundentes, estribillos reconocibles y una voz rasgada que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

En 2020 publicaron el EP El tiempo y la actitud. Un año después llegó su primer álbum, La noche, que incluía temas como Cariño, Exoplaneta y una versión rockera de Mi carro, la conocida canción popularizada por Manolo Escobar. La discografía oficial de Sony Music recoge también aquel primer trabajo y sus posteriores lanzamientos.

El salto definitivo con Cowboys de la A3

La consolidación llegó en 2023 con Cowboys de la A3, su segundo disco. El álbum plantea un viaje por carretera que conecta a la banda con su Cartagena natal y contiene algunas de sus canciones más conocidas, como Los perros, Veneno, La salvación o el tema que da nombre al trabajo.

El disco obtuvo la certificación de platino y consiguió dos nominaciones a los Latin Grammy, en las categorías de mejor álbum de rock y mejor canción de rock. La formación recibió además seis reconocimientos en la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, entre ellos los correspondientes a artista, álbum y canción del año.

Su crecimiento también se reflejó en los escenarios. Arde Bogotá agotó en pocas horas las entradas para conciertos como el celebrado en el antiguo WiZink Center de Madrid y las dos actuaciones del Sant Jordi Club de Barcelona, con las que cerró una de las etapas más importantes de su trayectoria.

Qué canciones podrían sonar en La Laguna

La banda no ha publicado por ahora el repertorio del concierto de Tenerife. No obstante, la actuación previsiblemente combinará canciones de sus dos álbumes con sencillos publicados durante su etapa más reciente.

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Entre los temas más esperados por sus seguidores se encuentran Los perros, Veneno, Antiaéreo, Exoplaneta, Big Bang, La salvación, Qué vida tan dura y Virtud y castigo. La web oficial del grupo promociona actualmente Bigger Splash como su nuevo sencillo, dentro de una etapa que amplía su agenda fuera de España.