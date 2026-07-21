La apuesta por dinamizar la comarca Nordeste pasa por la renovación del Mercadillo de Tejina

El Ayuntamiento de La Laguna aportará 30.000 euros a la Asociación del Sector Primario y Artesanal Saberes y Sabores del Nordeste para mejorar la comercialización de los productos y reforzar la promoción del mercadillo situado en Tejina.

El convenio, firmado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, permitirá desarrollar un plan de dinamización comunitaria con el que se pretende consolidar la instalación como punto de encuentro para residentes, consumidores y productores.

Ciclos dedicados a los alimentos

La programación incluirá ciclos dedicados a los alimentos que se venden en el mercadillo, exhibiciones de artesanía y actividades vinculadas a celebraciones como los Corazones de Tejina o San Andrés, con protagonismo para las castañas y los vinos elaborados por bodegas familiares.

El proyecto también dará mayor visibilidad a los agricultores y artesanos. Cada puesto contará con una ficha identificativa con información sobre la finca de procedencia, su historia, los métodos de cultivo y fotografías.

Historias personales de trabajo cotidiano

Además, se impulsará una campaña en redes sociales con historias personales, procesos de cultivo y contenidos sobre el trabajo cotidiano en las explotaciones. También se elaborarán videopódcast sobre la trayectoria de los profesionales del mercadillo.

La asociación, creada en 2020, reúne a unos cuarenta productores de la comarca nordeste. El Ayuntamiento destaca que la iniciativa favorecerá la venta directa, el consumo de productos de proximidad y el reconocimiento de los pequeños y medianos productores.