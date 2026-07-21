Aena suspende el cobro a las guaguas por acceder al aparcamiento del aeropuerto de Tenerife Sur hasta diciembre

Aena da marcha atrás en la medida de pago que implantó a principios de este mes de julio en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur y que causó el caos en la recogida de pasajeros. Suspende el cobro a las guaguas de transporte discrecional hasta el próximo mes de diciembre.

La decisión se toma en una reunión entre el ente aeroportuario, la patronal de transportistas regional, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias que tuvo lugar esta mañana en la infraestructura sureña.

La barrera seguirá activa, pero sin coste

La barrera de acceso seguirá funcionando, pero sin coste hasta final de año, tiempo establecido para un periodo de prueba y análisis que determinará una medida definitiva que se implantará a partir del 1 de enero de 2027.

Por delante quedan cinco meses para comprobar si una hora es suficiente para la recogida de pasajeros en la terminal de llegadas. Este fue el tiempo máximo establecido por Aena para permanecer en la bolsa de aparcamiento frente a la fachada. A partir de ahí, las empresas pagarían por el tiempo de más en el estacionamiento.

El diálogo sustituye al conflicto por el 'tasazo'

El caos circulatorio del aeropuerto de Tenerife Sur y el desacuerdo por la implantación del llamado ‘tasazo’ dan paso al consenso y al diálogo entre todas las partes implicadas.

En lo que se refiere al funcionamiento actual de la barrera, la infraestructura aeroportuaria presentaba normalidad este martes, con algunos picos de afluencia de pasajeros, pero sin atascos en el acceso a la bolsa de aparcamiento, que tiene 75 andenes para guaguas.

Los transportistas reclaman mejoras en la zona de espera

Aena habilitó otra bolsa de aparcamiento situada en la parte superior del aeropuerto en la que las guaguas pueden esperar sin coste hasta que lleguen los vuelos. Una vez que los pasajeros se acercan, los conductores bajan hasta la barrera de acceso para minimizar el tiempo de estancia en el interior y evitar así el pago.

En este sentido, los transportistas se quejan de que esta zona de espera no cuenta con ningún tipo de servicio: no hay baños ni tampoco sombra. El ente aeroportuario se comprometió en el encuentro a habilitar este espacio para garantizar el bienestar de los trabajadores mientras esperan.