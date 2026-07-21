Aena se compromete a introducir cambios en el nuevo sistema de acceso de guaguas al aeropuerto del sur para evitar nuevos colapsos

Aena se compromete a introducir cambios en el nuevo sistema que restringe el acceso de las guaguas en el aeropuerto de Tenerife Sur, implantado el 1 de enero de este año y denominado como 'tasazo', para evitar el colapso que se produjo el pasado sábado 11 de julio y que los transportistas aseguran que se repite en los días con más llegada de vuelos.

Tras una reunión este martes 21 de julio con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la patronal del transporte, el ente público-privado que gestiona los aeropuertos de España ha decidido retirar provisionalmente la tasa de cobro al transporte colectivo, colocar a una persona para verificar que la barrera de entrada y salida al recinto funciona correctamente y habilitar un aparcamiento -anteriormente destinado a coches del alquiler- fuera del aeropuerto, en el que las guaguas puedan esperar hasta que los pasajeros desembarquen de los aviones.

Los implicados en la solución al caos circulatorio del Reina Sofía se marcan un calendario de reuniones para estudiar y valorar las variaciones en las medidas implantadas en el nuevo sistema de acceso de Aena. El objetivo es que este contexto de caos no vuelva a repetirse, que la imagen turística de Tenerife no quede en entredicho y que los pasajeros no tengan que esperar, como pasó el sábado 11 de julio, bajo el sol durante períodos de más de media hora.

El primer cambio introducido por la entidad aeroportuaria es aplazar el cobro hasta el próximo mes de diciembre. La barrera seguirá funcionando, pero sin la aplicación del 'tasazo'. Ahora, quedan cinco meses para comprobar si una hora es suficiente para la recogida de pasajeros en la terminal de llegadas.

Este fue el tiempo máximo establecido por el gestor para permanecer en la bolsa de aparcamiento frente a la fachada. A partir de ahí, las empresas pagarían por el tiempo de más en el estacionamiento. Algunas empresas de transporte cifraron en unos 6.000 euros mensuales el gasto que les genera este modelo de acceso al estacionamiento.

El colapso del Reina Sofía del 11 de julio provocó un aluvión de críticas durante la semana siguiente por parte de las administraciones -Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y ayuntamientos del sur-, las asociaciones empresariales -incluida la patronal CEOE, Ashotel y la Cámara de Comercio- y el gremio del transporte. Más tarde, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias pidió de manera urgente un encuentro con Aena antes de que acabara el mes de julio para resolver el atasco del aeropuerto sureño.

Mientras Aena defiende que el colapso fue puntual, los transportistas aseguran que se ha repetido en otras jornadas. La patronal del transporte en Canarias alude a un "afán recaudatorio" que el ente aeroportuario también niega. La instalación de Tenerife Sur es una de las más rentables del país y una de las que mueve más personas: la segunda del Archipiélago y la séptima de España con casi 14 millones de pasajeros en 2025.

Aparcamiento del aeropuerto de Tenerife Sur / María Pisaca

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, que representó al Gobierno canario en la reunión de este martes, agradeció la predisposición de Aena a paralizar el calendario que tenía previsto. "Lo que no queríamos era que una norma diseñada en paquete desde Madrid se aplicara sin atender a las particularidades de nuestro Archipiélago", remarcó, para añadir: "No es igual Lanzarote que Tenerife, ni Tenerife que Gran Canaria", sostiene Fernández.

En cuanto a las reuniones planificadas para los próximos meses, Fernández detalló que "permitirán analizar datos y decidir qué medidas se implantarán el próximo año y de qué manera". "Esperamos que ninguna guagua tenga que permanecer parada más tiempo del necesario, que la operativa sea eficiente, que Aena consiga gestionar correctamente al pasajero que llega a nuestros aeropuertos y, sobre todo, que nuestros ciudadanos y carreteras no sufran un impacto negativo como consecuencia de una decisión implantada de manera uniforme desde Madrid y alejada de la realidad canaria", concluyó.

La misma medida, pero con mejoras

El director de aeropuertos de Aena en Canarias, Luis López , aseguró que "seguiremos adelante con la medida de acceso, pero introduciendo mejoras". "Buscamos una mayor rotación que garantice que existan plazas suficientes para todos los vehículos que necesiten acceder para cargar pasajeros", especificó.

"Mantendremos el sistema de control de accesos, pero durante estos próximos meses abriremos un periodo de familiarización y adaptación para todos los usuarios", subrayó López. "Así se podrán ajustar los procedimientos y formas de trabajo para que, finalmente, la medida sea satisfactoria y consiga el resultado que todos esperamos".

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, valoró de manera positiva en nombre del Cabildo el encuentro con Aena. "En el momento del colapso mostramos nuestro total desacuerdo tanto con la medida adoptada como, sobre todo, con la forma en la que se había implantado sin contar con nosotros", manifestó, para añadir: "Tenemos suficientes problemas de movilidad en Tenerife como para añadir uno nuevo".

En cuanto a la instalación de espacios de sombra en la zona de espera para los turistas por parte del gestor del aeropuerto, "si se consigue ajustar bien la operativa y los tiempos, los turistas no deberían tener que permanecer esperando aquí". "La idea es que puedan subir prácticamente sobre la marcha al transporte", matiza.

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, José Agustín Espino, afirmó que los próximos meses serán "un período que debe servir para abordar la problemática, buscar una fórmula para que las esperas sean lo más cortas posibles e intentar, por todos los medios, que las guaguas tengan que pagar lo menos posible".

"Mi posición personal ha sido clara desde el principio: me he negado en todo momento a que se cobre a una guagua por estar esperando en el aeropuerto a los pasajeros", sentencia. "Una guagua viene a esta instalación para prestar un servicio de recogida, no viene a trabajar para el aeropuerto", especifica.

Espino advierte de que aunque estos meses sirvan de entrenamiento, "existen momentos de alta llegada de turistas, sobre todo durante la temporada de invierno, y las carreteras de Tenerife son las que son". "Por lo tanto, podemos encontrarnos con dos situaciones: o estamos esperando en el aeropuerto a que salgan los pasajeros o estamos en una cola intentando llegar a la instalación", concluye.