Los vecinos de La Laguna separan cada vez más los envases y el papel-cartón de la basura

Los vecinos de La Laguna mejoran cada vez más la separación de residuos en sus hogares. Durante el primer semestre de 2026, la recogida selectiva de envases ligeros aumentó un 15,45% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de papel y cartón creció un 18,46%, lo que confirma una mayor concienciación ciudadana a la hora de depositar estos residuos en sus contenedores específicos.

Entre enero y junio se recogieron 1.205.560 kilogramos de envases ligeros, frente a los 1.044.650 kilos del mismo periodo de 2025. Todos los meses registraron incrementos, con especial incidencia en enero (25,27%), marzo (17,73%) y junio (15,48%).

La evolución fue aún más destacada en el caso del papel y cartón, cuya recogida alcanzó los 1.786.230 kilogramos, frente a los 1.508.000 kilos contabilizados un año antes. El crecimiento se concentró especialmente en mayo (24,33%), enero (22,99%) y junio (19,67%), aunque el balance fue positivo durante todo el semestre.

Los datos reflejan una mejora en los hábitos de reciclaje de la población y un mayor uso de los contenedores destinados a la recogida selectiva. Una correcta separación de los residuos en origen facilita su reciclaje posterior, reduce la cantidad de basura que termina en el contenedor de resto y favorece el aprovechamiento de materiales como plásticos, latas, briks, papel y cartón.

La tendencia confirma la progresiva implantación de la recogida selectiva en el municipio y la creciente implicación de la ciudadanía en la gestión de sus residuos, uno de los objetivos fijados por el Ayuntamiento para avanzar hacia un modelo más sostenible y reducir el impacto ambiental.

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El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, atribuyó estos resultados al compromiso de los vecinos con el reciclaje y destacó que cada envase o caja de cartón depositados en el contenedor adecuado contribuye a la protección del medio ambiente. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento continuará reforzando las campañas de sensibilización y mejorando el servicio de recogida selectiva en los distintos pueblos y barrios del municipio para consolidar esta evolución positiva.