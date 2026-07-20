TLP Tenerife 2026 cierra con más de 73.000 visitantes y mira ya a 2027

TLP Tenerife 2026 puso este domingo el broche final a una edición histórica en la que celebró su vigésimo aniversario. Tras seis jornadas de actividad, el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias cerró sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife con más de 73.000 visitantes y más de 1.200 laneros que convivieron durante toda la semana.

La cita volvió a convertir Santa Cruz de Tenerife en un punto de encuentro para aficionados a los videojuegos, el cosplay, el K-Pop, el manga, la cultura japonesa, la tecnología y el entretenimiento digital. La organización despidió esta edición con la vista puesta ya en la próxima convocatoria, que se celebrará del 13 al 18 de julio de 2027.

Seis días de videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital

Durante toda la semana, el público pudo disfrutar de una amplia programación con actividades diarias para diferentes edades y perfiles. Los videojuegos, las competiciones, los talleres, las manualidades, el anime, el cómic y la cultura japonesa volvieron a tener un papel protagonista en un evento que se consolida como una de las grandes citas del calendario cultural y tecnológico de Canarias.

El ambiente dentro del Recinto Ferial estuvo marcado por la alta participación y por la presencia constante de visitantes en los distintos espacios habilitados. La convivencia de los laneros, uno de los sellos de identidad de TLP Tenerife, volvió a ser uno de los elementos más representativos del encuentro.

Axozer reúne a cientos de seguidores

La última jornada contó con la visita del creador de contenido Axozer, una de las figuras más populares entre el público joven gracias a sus contenidos de entretenimiento en redes sociales.

Su presencia generó una gran expectación y reunió a cientos de seguidores que se acercaron al evento para verlo en persona. La visita se convirtió en uno de los momentos más destacados del cierre de la edición.

El cosplay pone el broche de oro

Otro de los grandes protagonistas del último día fue el concurso de cosplay, que llenó las gradas del escenario principal. Decenas de participantes desfilaron con elaboradas caracterizaciones inspiradas en personajes del cine, los videojuegos, el anime y el cómic, en una jornada marcada por la creatividad y la respuesta del público.

El certamen coronó como ganadora de la categoría individual a Mat, nombre artístico de Antonia Rivero, mientras que en la categoría de dúos el premio fue para Artist Factory, formado por David Sanabria y Jonathan Arévalo.

Con este concurso, TLP Tenerife cerró una edición en la que la comunidad volvió a demostrar su talento y su capacidad para convertir el cosplay en uno de los grandes atractivos del evento.

La próxima edición será en julio de 2027

Con el cierre de su vigésima edición, TLP Tenerife reafirma su posición como el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias y como una cita de referencia para los amantes de la cultura pop, la innovación y los videojuegos.

La organización ya ha anunciado las fechas de la próxima edición, que tendrá lugar del 13 al 18 de julio de 2027. Tras el éxito de convocatoria de este año, el evento volverá a reunir en Tenerife a miles de aficionados en torno al ocio digital, la tecnología y las nuevas formas de cultura juvenil.