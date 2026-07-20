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Tenerife inicia en agosto treinta actuaciones de emergencia en las carreteras afectadas por la borrasca Therese

La mayoría de las obras corresponden a trabajos en taludes y canalizaciones con Anaga como escenario

Una gran piedra sobre la carrtera e Lomo de las Bodegas durante el paso de la borrasca Therese en marzo pasado

Una gran piedra sobre la carrtera e Lomo de las Bodegas durante el paso de la borrasca Therese en marzo pasado / E.D.

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José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife inicia en agosto treinta actuaciones de emergencia en las carreteras afectadas por la borrasca Therese. La mayoría de las obras corresponden a trabajos en taludes y canalizaciones con Anaga como escenario para reparar los daños ocasionados por el temporal. Así lo anunciaron la presidenta insular, Rosa Dávila, y el consejero del área, Dámaso Arteaga, durante la presentación del programa estratégico de actuaciones viarias 2026-2029.

Los trabajos, que ya esyá adjudicados, cuentan con una inversión conjunta que asciende a 12 millones de euros y comenzarán a ejecutarse durante el mes próximo en diferentes puntos de Tenerife, aunque con especial incidencia en el Macizo de Anaga.

Las intervenciones se centrarán principalmente en la contención y estabilización de taludes y en la reparación de canalizaciones afectadas por las lluvias. El temporal ocasionó desprendimientos, movimientos del terreno y problemas en los sistemas de evacuación del agua de diferentes carreteras. Causó daños, sobre todo, en la geografía de Anaga.

Ocho días de temporal

La borrasca Therese provocó durante una semana del pasado mes de marzo desprendimientos de tierra y el cierre de vías en el macizo afectando gravemente la zona entre Taganana y Almáciga. Un total de 21 carreteras resultaron afectadas por desprendimientos, escorrentías, inundaciones y daños entre vías insulares y municipales.

Noticias relacionadas y más

Los daños ocasionados por la borrasca Therese en Tenerife ascendieron a más de 33 millones de euros, 17,7 millones en infraestructuras del Cabildo y 15,6 en municipios. Más de 5,1 millones correspondieron a pistas forestales, agrícolas y senderos, incluyendo Anaga, y 12,5 millones a carreteras. El Cabildo de Tenerife solicitó la declaración de zona catastrófica para financiar el 50% de las reparaciones después de haber iniciado 30 actuaciones de emergencia enfocadas en taludes y canalizaciones para rehabilitar la red viaria afectada.

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