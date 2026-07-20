Tenerife contempla 80 obras en 200 kilómetros de carreteras hasta 2029 con una inversión superior a 200 millones
El Cabildo de la Isla inicia en agosto treinta actuaciones de emergencia en las vías afectadas por la borrasca Therese
El Cabildo de Tenerife presenta la nueva Programación Estratégica de Carreteras, una hoja de ruta que abarca el periodo comprendido entre 2026 y 2029 que prevé movilizar más de 200 millones de euros en alrededor de 80 actuaciones.
La planificación afectará a más de 200 kilómetros de carreteras de Tenerife y persigue mejorar la seguridad vial, modernizar las infraestructuras y reducir los tiempos de desplazamiento. El Cabildo define este programa como una de las mayores apuestas inversoras de la última década para la renovación de la red viaria insular.
El área que dirige Dámaso Arteaga, que presentó la estrategia junto a la presidneta insular, Rosa Dávila, comenzará a ejecutar en agosto como primer bloque una treintena de actuaciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en diferentes puntos de la red insular de carreteras. Los trabajos, ya adjudicados, cuentan con un presupuesto conjunto de 12 millones de euros y se centrarán especialmente en la estabilización de taludes y en la resolución de las incidencias provocadas por el temporal.
La previsión es que las actuaciones comiencen durante agosto y permitan recuperar la seguridad y la normalidad en los puntos más afectados. Además de estabilizar taludes, los trabajos incluirán intervenciones adaptadas a las necesidades de cada vía, como la reparación de firmes, la mejora de canalizaciones y la protección de determinados tramos frente a futuros episodios meteorológicos adversos.
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