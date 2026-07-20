Tenerife amanece con cielos despejados, calima ligera y máximas de 30 grados

Tenerife inicia este lunes con una previsión de tiempo estable, cielos en general poco nubosos o despejados y presencia de calima ligera en altura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada sin grandes cambios en las temperaturas, aunque con algunos ascensos suaves de las máximas en la vertiente este de la Isla.

En Santa Cruz de Tenerife, los valores previstos se sitúan entre los 23 grados de mínima y los 30 grados de máxima. En otras zonas de la Isla, especialmente en las costas del sur del área metropolitana y del sur insular, no se descarta que se alcancen o superen localmente los 30 grados.

El norte de Tenerife tendrá un inicio del día con más nubosidad en las franjas costeras. Estos intervalos nubosos serán más compactos a primeras horas y volverán a aparecer al final de la jornada, mientras que en el resto de la Isla predominarán los cielos abiertos.

Alisio fuerte en zonas expuestas

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque será más notable en las zonas habituales de aceleración del alisio. La Aemet prevé intervalos de viento fuerte en las zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife.

En esos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la mañana y, sobre todo, en las últimas horas del día. Además, podrían registrarse rachas intensas en la vertiente sur del área metropolitana al final de la jornada.

En el oeste de Tenerife predominarán las brisas, por lo que el viento será más débil en las zonas más resguardadas del alisio. Aun así, conviene prestar atención en carreteras expuestas y en actividades al aire libre en áreas donde el viento pueda ganar intensidad.

Un lunes cálido, pero sin grandes cambios térmicos

La jornada no traerá variaciones importantes en las temperaturas. El ambiente será cálido, propio del verano, pero sin un ascenso generalizado. Los valores más altos se esperan en zonas del sur, puntos de costa del área metropolitana y sectores de la vertiente este.

La calima ligera en niveles altos podrá dejar el cielo algo velado, aunque la previsión no apunta a un episodio intenso en superficie. Su presencia será común en el conjunto del Archipiélago.

Gran Canaria tendrá los valores más altos del Archipiélago

En el resto de Canarias, el tiempo también estará marcado por cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en Lanzarote, Fuerteventura y zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve.

Gran Canaria será la isla con temperaturas más elevadas, con posibilidad de alcanzar o superar localmente los 32 a 34 grados en las vertientes sur y oeste. En Lanzarote, los termómetros podrían llegar a los 30 grados en el sureste, mientras que en Fuerteventura se alcanzarán o superarán esos valores en la mitad sur.

En La Gomera, no se descarta llegar localmente a los 30 grados en el interior sur y oeste. En La Palma, esa cifra podría registrarse en la vertiente oeste, y en El Hierro se prevén valores cercanos a los 30 grados en la vertiente sur.

Mar con marejada o fuerte marejada

En el mar, el viento será del norte y nordeste, con fuerza 4 a 6 y posibilidad de arreciar a 5 a 7. La Aemet prevé marejada o fuerte marejada, además de mar de fondo del nordeste con olas de 1 a 2 metros.

En las costas del suroeste, oeste y sur, el viento será más variable y flojo, con brisas y mar rizada en las zonas protegidas.

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El lunes deja así en Tenerife una combinación habitual del verano: cielos abiertos en buena parte de la Isla, nubosidad en el norte, algo de calima en altura, temperaturas sin grandes cambios y un alisio que ganará fuerza en las zonas más expuestas.