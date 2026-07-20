Rosa Dávila felicita a Pedri tras el triunfo de España en Mundial 2026: "Es un orgullo para Tenerife"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha mostrado este lunes "muy feliz" y "muy orgullosa" por el papel desempeñado por el futbolista tinerfeño Pedri en el Mundial y por el triunfo de España.

Dávila ha explicado que esta mañana pudo felicitar al jugador, así como a su padre y a su familia, tras la victoria de la selección española. La presidenta insular ha destacado que para Tenerife supone “un orgullo” la participación del futbolista en el campeonato.

"Pedri ha jugado prácticamente todos los partidos, ha podido lucir el fútbol que desarrolla y ha jugado un papel muy importante dentro del equipo", afirmó Dávila.

El Día

"Un orgullo" para Tenerife

La presidenta del Cabildo subrayó la satisfacción que genera en la Isla la presencia de Pedri en la selección española y su contribución durante el torneo. El futbolista tinerfeño ha sido uno de los nombres propios del campeonato para la afición de Tenerife, especialmente en su municipio natal, Tegueste, donde se siguió con especial emoción la final.

Dávila también señaló que imagina que el jugador estará ya "con ganas de estar en su tierra y de descansar", después de un Mundial en el que España terminó alzándose con el título.

La presidenta insular reiteró su satisfacción por el papel desempeñado por Pedri durante el campeonato y por que España "se haya alzado con esa copa".