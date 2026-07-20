La Policía Canaria inmoviliza cuatro camiones por exceso de carga en Tenerife y registra 27 infracciones

La Policía Autonómica ha detectado 27 infracciones durante tres jornadas de inspección del transporte de mercancías por carretera desarrolladas en distintos puntos de la red viaria de Tenerife. En el marco de estos controles, los agentes inmovilizaron cuatro camiones por exceso de carga.

La inspección fue realizada por el Grupo de Transporte de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica, en colaboración con el Servicio de Inspección del Transporte del Cabildo de Tenerife, según informó este lunes el Gobierno de Canarias.

Superaban la Masa Máxima Autorizada

Los cuatro camiones fueron inmovilizados al comprobarse que superaban ampliamente la Masa Máxima Autorizada (MMA). Esta situación supone un riesgo tanto para la seguridad vial como para el estado de las infraestructuras.

Por este motivo, los conductores tuvieron que descargar el exceso de mercancía antes de poder continuar la marcha. La sobrecarga en vehículos pesados puede afectar a la estabilidad, aumentar la distancia de frenado y acelerar el deterioro de las carreteras.

Autorizaciones, tacógrafos y exceso de peso

Del total de infracciones detectadas, 12 correspondieron a la carencia de autorización de transporte, tres estuvieron relacionadas con incumplimientos en materia de tacógrafo y otras 12 se debieron al exceso de peso de los vehículos.

Durante las inspecciones, los agentes especializados comprobaron la documentación obligatoria, las autorizaciones administrativas y el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso mediante la lectura de los registros del tacógrafo.

Los controles se desarrollaron conforme a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Controles con báscula portátil

Cuando los agentes detectaban indicios de sobrecarga, los vehículos eran pesados mediante una báscula portátil pesa-ejes instalada en los propios controles.

Este sistema permite comprobar con precisión la masa real del vehículo y detectar posibles excesos sobre la Masa Máxima Autorizada. Según el Ejecutivo regional, estas infracciones comprometen la seguridad vial y contribuyen al deterioro de las vías.

Plan de Inspección del Transporte por Carretera

Estos dispositivos forman parte del Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera en Canarias, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además de reforzar la seguridad vial, estas actuaciones buscan proteger los derechos laborales de los conductores y favorecer una competencia leal entre las empresas del sector del transporte.