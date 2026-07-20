Ocho nuevos vehículos refuerzan la respuesta de los bomberos de Tenerife

El Consorcio de Bomberos de Tenerife cuenta desde ahora con ocho nuevos vehículos adaptados a diferentes tipos de emergencias. El Cabildo ha invertido más de 1,8 millones de euros en renovar y ampliar la flota con el objetivo de mejorar la rapidez de respuesta y facilitar el trabajo de los profesionales en incendios, accidentes de tráfico, rescates y operaciones de salvamento.

La nueva dotación está formada por una bomba urbana pesada, dos bombas rurales pesadas con tracción 4x4 y cinco vehículos ligeros tipo pick up. Tres de estos últimos incorporan equipos de extinción que permiten actuar de forma inmediata en lugares a los que los camiones de mayor tamaño tienen dificultades para acceder.

Cada vehículo cumple una función distinta. La bomba urbana pesada está preparada para intervenir principalmente en ciudades, zonas industriales y espacios con una elevada concentración de edificios. Su capacidad para transportar agua, material y equipos especializados permite afrontar incendios estructurales, accidentes y rescates complejos.

Las dos bombas rurales pesadas están diseñadas para circular por pistas, pendientes y terrenos irregulares. La tracción 4x4 facilita su llegada a zonas forestales o núcleos alejados, donde las condiciones del terreno pueden retrasar la entrada de otros medios. Estas unidades pueden intervenir tanto en incendios de vegetación como en emergencias rurales y rescates.

Por su parte, los vehículos ligeros aportan rapidez y versatilidad. Su menor tamaño les permite moverse por calles estrechas, zonas de interfaz entre viviendas y monte o caminos de difícil acceso. Los tres equipados con kits de extinción podrán realizar primeras intervenciones mientras llegan los medios pesados, una ventaja importante cuando los primeros minutos resultan decisivos para evitar que un incendio se propague.

Vehículos adaptados a cada territorio

La geografía de Tenerife obliga a disponer de recursos muy diferentes. La Isla combina grandes ciudades, polígonos industriales, barrancos, zonas rurales, espacios naturales protegidos y una extensa superficie forestal. Una emergencia en el centro de Santa Cruz no plantea las mismas dificultades que un incendio en el monte o un rescate en una carretera de montaña.

La nueva flota busca responder a esa diversidad. Las unidades pesadas se distribuirán entre los parques de La Laguna, Icod de los Vinos y San Miguel de Abona, mientras que las cinco pick up podrán operar en el conjunto de Tenerife según las necesidades de cada servicio.

Rosa Dávila y Blanca Pérez comprueban el interior de los nuevos vehículos / E.D.

Los vehículos incorporan transmisión automática, una característica que reduce el desgaste mecánico y facilita la conducción en intervenciones prolongadas o en terrenos complicados. También cuentan con una nueva distribución interior para organizar mejor las herramientas y permitir que los bomberos localicen el material con mayor rapidez.

El diseño mejora además la ergonomía y aprovecha el espacio disponible para transportar equipos eléctricos y de rescate sin aumentar innecesariamente la carga. Estas mejoras técnicas pueden parecer menores, pero durante una emergencia cada movimiento y cada minuto influyen en la eficacia de la intervención.

Más seguridad para los profesionales

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que «la seguridad no se improvisa, se planifica, se anticipa y se construye» mediante inversiones que permitan disponer de medios adecuados.

Según Dávila, la renovación de la flota permitirá «llegar antes, actuar mejor y hacerlo con mayores garantías para la ciudadanía y también para quienes se juegan la vida protegiéndonos».

La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que la incorporación responde a la necesidad de preparar al Consorcio ante cualquier tipo de incidente y avanzar hacia una Isla con mayores niveles de protección.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, incidió en que los nuevos equipos mejorarán también las condiciones de trabajo de los bomberos. Una mayor protección para los profesionales, explicó, repercute directamente en la calidad del servicio y en los tiempos de respuesta.

El oficial jefe del Consorcio, Florencio López, añadió que algunos vehículos sustituirán unidades antiguas, mientras que otros ampliarán la capacidad del servicio. Destacó especialmente su tecnología y la posibilidad de adaptar las pick up a incendios urbanos y rurales, accidentes, pendientes pronunciadas o calles estrechas.

La incorporación de estos ocho vehículos forma parte del proceso de modernización progresiva de los medios del Consorcio. El objetivo es que cada emergencia pueda ser atendida con el recurso más adecuado y que los bomberos dispongan de equipos seguros, fiables y preparados para las características del territorio tinerfeño.