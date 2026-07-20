El nuevo Plan de Cooperación Municipal de Tenerife estrena un sistema de financiación que beneficiará a los municipios con menor capacidad económica

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este lunes 20 de julio de 2026 al nuevo Plan de Cooperación Municipal 2027-2031, una de las principales herramientas de inversión de la institución insular para reforzar la capacidad de los ayuntamientos y garantizar la ejecución de obras estratégicas en toda la Isla.

El programa movilizará 80,85 millones de euros, más de 20 millones por encima del anterior, y consolida el mayor esfuerzo económico realizado hasta la fecha por el Cabildo en materia de cooperación municipal. Introduce cambios en los criterios de reparto de las ayudas para beneficiar a los municipios con menos población y vuelve a apostar, como prioridad de las inversiones, en la mejora de la red hidráulica, en especial para reducir las pérdidas de agua por deficiencias en las infraestructuras de saneamiento. En la isla de Tenerife se llega a perder entre el 40% y el 60% del agua potable en las redes de transporte y distribución.

El nuevo documento, aprobado por el Consejo de Gobierno tras un proceso de trabajo consensuado con los 31 municipios, mantiene la filosofía del plan 2022-2026, basado en la colaboración entre administraciones para afrontar actuaciones que, por su volumen económico o complejidad técnica, resultarían difíciles de asumir por muchos ayuntamientos, especialmente los de menor población.

El nuevo plan introduce además un sistema de financiación más progresivo que beneficiará especialmente a los municipios con menor capacidad económica. Así, las localidades de hasta 7.500 habitantes (8 de 31 munitipios totales de la Isla) solo deberán aportar el 5% del coste de las actuaciones, mientras que el Cabildo asumirá el 95% restante, cuando antes era 10%-0%. Es una fórmula que busca corregir los desequilibrios territoriales y facilitar que ningún municipio deje de ejecutar proyectos por falta de recursos. Los beneficiados en esta novedad son: Vilaflor de Chasna, Fasnia, El Tanque, Garachico, La Guancha, Los Silos, Buenavista del Norte y Tegueste.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, considera que este nuevo modelo permitirá agilizar la ejecución de las inversiones y mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben los vecinos, al tiempo que dota a los ayuntamientos de una mayor capacidad para planificar actuaciones a medio y largo plazo.

El resto de porcentajes se mantendrá igual que en anteriores planes de cooperación: en los municipios de entre 7.500 y 20.000 habitantes (10 de 31), el Cabildo pondrá el 90% en cada proyecto mientras el ayuntamiento el 10%; en los que tienen entre 20.000 y 50.000 (8 de 31), la corporación insular sufragará el 75% y los consistorios el 25%; y en los de más de 50.000 (5 de 31) será del 50% para cada administración.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó que la nueva planificación supone "una inversión sin precedentes en la historia de la institución" y responde al compromiso de reforzar la cooperación con las administraciones locales mediante una financiación estable que permita ejecutar proyectos esenciales para el desarrollo de los municipios.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo plan es el incremento de la financiación destinada a las corporaciones locales. Del total previsto, el Cabildo asumirá cerca del 79% de la inversión, mientras que los ayuntamientos aportarán el 21% restante. Además, la institución insular financiará de forma adicional la redacción de proyectos, los estudios geotécnicos y la dirección de las obras, lo que elevará su esfuerzo económico por encima de los 64,6 millones de euros.

Esta medida permitirá aliviar la carga administrativa y económica de los consistorios, que en numerosas ocasiones encuentran dificultades para disponer de los recursos técnicos necesarios para impulsar este tipo de actuaciones. A ello se suma el incremento de la aportación fija que recibirá cada municipio, que pasa a situarse en 1,5 millones de euros, reforzando la capacidad inversora de todas las administraciones locales.

El nuevo modelo elegido por el Gobierno insular permitirá agilizar la ejecución de las inversiones y mejorar la calidad de los servicios públicos

El Plan de Cooperación Municipal constituye desde hace años uno de los principales instrumentos de inversión territorial del Cabildo de Tenerife. Su objetivo es financiar obras de competencia municipal consideradas prioritarias para el desarrollo de los pueblos y ciudades de la Isla, garantizando una distribución equilibrada de los recursos y favoreciendo especialmente a las administraciones con menor capacidad financiera.

El programa anterior, correspondiente al periodo 2023-2027, ya supuso un importante impulso inversor para los municipios tinerfeños mediante actuaciones dirigidas a modernizar infraestructuras básicas y mejorar servicios esenciales. Entre las principales intervenciones figuraron obras de abastecimiento y saneamiento, renovación de redes hidráulicas, mejora de espacios públicos, adecuación de infraestructuras municipales y proyectos destinados a incrementar la calidad de los servicios que prestan los ayuntamientos a la ciudadanía.

La experiencia acumulada durante ese periodo ha servido además para introducir mejoras en el nuevo documento, tanto en el sistema de reparto de los fondos como en los procedimientos administrativos, con el propósito de reducir los tiempos de tramitación y facilitar que las inversiones lleguen antes a los municipios.

El Cabildo considera que este nuevo plan permitirá consolidar una política de cooperación estable con las administraciones locales durante los próximos cuatro años y reforzar el equilibrio territorial de Tenerife. El incremento presupuestario, el nuevo modelo de financiación y la asunción de buena parte de los costes técnicos persiguen un mismo objetivo: que todos los municipios, independientemente de su tamaño o capacidad económica, puedan ejecutar las actuaciones que necesitan para mejorar sus infraestructuras, impulsar su desarrollo y ofrecer mejores servicios a sus vecinos.