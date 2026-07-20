El guachinche de Tenerife que mantiene su sabor auténtico: las habichuelas de la casa se han convertido en un plato imprescindible

Los guachinches son establecimientos de toda la vida que merecen una visita si viajas a Tenerife. Cuenta con años de historia y se caracterizan por ofrecer cocina canaria tradicional y vino de cosecha propia. Uno de ellos es Guachinche Finca El Pino, un establecimiento que ha cambiado de gerencia y muchos clientes no han dudado en acudir a disfrutarlo.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han vuelto al establecimiento tras conocer el cambio de gerencia y comprobar que el local mantienen su esencia. "Se sigue comiendo igual de bien que siempre", aseguran tras su visita.

Recetas tradicionales

En su visita, disfrutaron de diferentes elaboraciones características de la cocina canaria de siempre. Comenzaron probando unas croquetas variadas acompañadas de ensaladilla, que estaban fuera de carta y destacan las de pescado y piquillo que están "brutales".

También disfrutaron del escaldón y las garbanzas, dos clásicos de la gastronomía canaria que no pueden faltar en una comida. "Me alegro mucho que sigan teniendo este plato", afirma Joana tras servirle las habichuelas de la casa que son un plato imprescindible del establecimiento y viene acompañadas de huevo y papas.

Una de sus especialidades es la carne a la brasa y la pareja `foodie´ no dudo en disfrutar del bichillo y destacan que el cambio de gerencia no ha alterado la calidad de la propuesta gastronómica. Además, mencionan el tamaño de sus chuletas, comparando su tamaño con el de una "raqueta de pádel".

Un guachinche con mucha historia

Como broche final, no faltaron los postres que se decantaron por el flan de chocolate y el cremoso de mango, una manera perfecta de terminar una comida tradicional en el establecimiento.

Además, señalan que es uno de los guachinches de la isla que más veces han visitado. "Puede ser de los que más hemos repetido", comentan en el vídeo.

Horario y ubicación

El guachinche se encuentra en Camino Diseminado, 17, en La Orotava. Una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de la cocina canaria tradicional en la isla.

Cuenta con un horario en el que solo ofrecer servicio los fines de semana. Viernes, sábado y domingo ofrece almuerzo de 13:00 a 17:00 horas, mientras que entre semana el establecimiento permanece cerrado pro descanso del personal.