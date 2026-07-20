Emergencia aérea en el Atlántico: desvían a Tenerife Sur un vuelo tras sufrir un posible infarto una pasajera
La tripulación solicitó el desvío inmediato al aeropuerto tinerfeño tras sufrir la mujer de 67 años un posible ataque cardíaco fuera del espacio aéreo canario
Un vuelo comercial que cubría la ruta trasatlántica entre Río de Janeiro y Ámsterdam tuvo que alterar de manera urgente su trayectoria prevista este pasado domingo tras registrarse una grave emergencia médica a bordo. La afectada, una pasajera de 67 años de edad, comenzó a presentar síntomas compatibles con un posible infarto de miocardio en pleno trayecto.
A pesar de que la aeronave transitaba en ese momento fuera del espacio aéreo controlado por Canarias, la tripulación tomó la decisión de solicitar el desvío inmediato y poner rumbo al Aeropuerto de Tenerife Sur por ser la instalación aeroportuaria más idónea para realizar un aterrizaje prioritario.
Prioridad en el aire y coordinación médica en tierra
Tras la notificación del incidente a la sala de control de tráfico aéreo, los controladores procedieron a despejar la trayectoria del avión y facilitarle la ruta más directa posible hacia la isla, recortando tiempos de aproximación para acelerar la llegada de la paciente.
De forma paralela, las autoridades del aeropuerto tinerfeño coordinaron con los servicios de urgencias la asistencia médica inmediata a pie de pista. La aeronave logró tomar tierra con éxito algo más de una hora y 15 minutos después de declarar la emergencia, momento en el que los equipos sanitarios de la isla asumieron la atención de la mujer para su estabilización y traslado hospitalario.
- Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: 'Gracias por hacerme sentir tan querida
- Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación
- Susto a bordo en un vuelo a Tenerife: un avión procedente de Sevilla aterriza de urgencia por vía directa
- Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo
- Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
- Mahmud y Lala, los niños saharauis que viajan desde Tinduf a Canarias: 'Vienen con lo puesto, pero nos trajeron un juego de té de regalo y hasta gofio
- Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
- El Reglamento General de Circulación lo confirma: multas de 100 euros para los copilotos que adopten esta postura durante los desplazamientos de verano