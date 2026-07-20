Emergencia aérea en el Atlántico: desvían a Tenerife Sur un vuelo tras sufrir un posible infarto una pasajera

Un vuelo comercial que cubría la ruta trasatlántica entre Río de Janeiro y Ámsterdam tuvo que alterar de manera urgente su trayectoria prevista este pasado domingo tras registrarse una grave emergencia médica a bordo. La afectada, una pasajera de 67 años de edad, comenzó a presentar síntomas compatibles con un posible infarto de miocardio en pleno trayecto.

A pesar de que la aeronave transitaba en ese momento fuera del espacio aéreo controlado por Canarias, la tripulación tomó la decisión de solicitar el desvío inmediato y poner rumbo al Aeropuerto de Tenerife Sur por ser la instalación aeroportuaria más idónea para realizar un aterrizaje prioritario.

Prioridad en el aire y coordinación médica en tierra

Tras la notificación del incidente a la sala de control de tráfico aéreo, los controladores procedieron a despejar la trayectoria del avión y facilitarle la ruta más directa posible hacia la isla, recortando tiempos de aproximación para acelerar la llegada de la paciente.

De forma paralela, las autoridades del aeropuerto tinerfeño coordinaron con los servicios de urgencias la asistencia médica inmediata a pie de pista. La aeronave logró tomar tierra con éxito algo más de una hora y 15 minutos después de declarar la emergencia, momento en el que los equipos sanitarios de la isla asumieron la atención de la mujer para su estabilización y traslado hospitalario.