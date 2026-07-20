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EL DÍA ofrece gratis la edición de este lunes, 20 de julio, en formato PDF

Como consecuencia de un fallo en la planta de impresión El Día ofrece gratis su edición de hoy en PDF

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EL DÍA / María Pisaca Gámez

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Santa Cruz de Tenerife

EL DÍA se podrá disfrutar de manera gratuita hoy pinchando aquí en su formato en PDF debido a un fallo en la planta de impresión durante esta madrugada. La edición de este lunes, 20 de julio, se podrá obtener en este formato y, además, se podrá disfrutar gratis de todos los contenidos en la edición digital.

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