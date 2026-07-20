Confirmado por la DGT: multas de 100 euros para los conductores tinerfeños que no puedan mostrar este documento obligatorio a los agentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes revisan que los conductores cuenten con todos los elementos obligatorios en sus desplazamientos de verano por carretera. Sin embargo, también revisan que tengan la documentación en el vehículo y en regla, no contar con alguna de estas obligaciones puede acarrear graves sanciones económicas.

Todo conductor debe poder acreditar en cualquier momento su permiso para conducir, ya sea con el carné físico o mediante la app MiDGT, que permite presentar el permiso en formato digital.

Cómo obtener el carné digital

La aplicación MiDGT permite acceder al carné de conducir digital de manera gratuita, tanto en Android como en iOS, y ofrece varias formas de identificación:

Sistema Cl@ve

Certificado electrónico

DNI electrónico

Datos personales (con funciones limitadas)

De esta manera, los conductores podrán mostrar el permiso de conducir a las autoridades aunque no lo lleven en formato físico.

App MiDGT / DGT

Sanciones por circular sin carné

Los conductores deben mostrar obligatoriamente el permiso de conducir si un agente de tráfico lo solicita. Según la Ley de Tráfico conducir sin el carné está considerado una infracción grave y está sancionado con 100 euros. La misma sanción se da si el usuario cuenta con la versión digital, peor no puede enseñarlo a través de la app de la DGT.

Además, este tipo de sanciones suele darse en situaciones cotidianas como viajes o trayectos cortos en los que el conductor no coge su licencia.

Qué pasa si está caducado

"Conducir con el carnet de conducir caducado no solo puede suponer una sanción económica. Si un policía considera la conducción como negligente, se puede considerar como delito, lo que se castiga con una multa de 12 a 24 meses, con pena de prisión de tres a seis meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días", explican desde RACE.

Si los agentes paran a un conductor y este no pueden comprobar la validez de su carné por falta de cobertura, quedarse sin batería o mal funcionamiento de la aplicación, se considera una infracción leve y está sancionado con 10 euros.

Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico. / Eduardo Parra

Sin embargo, si está caducado supone una sanción económica de 200 euros, aunque sin perdida de puntos. En el caso de llevarlo caducado y sufrir un imprevisto en la carretera es posible que la aseguradora no cubra los gastos de reparación.

Los conductores deben conocer que no existe un margen para llevar el permiso caducado. "Desde el primer día en que el carnet está caducado ya no puedes conducir y te expones a una sanción económica si circulas", avisan.