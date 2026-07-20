La casa de Amaro Pargo en Machado revive en tres dimensiones

Techos caídos, ventanas de las que solo queda el hueco y agujeros en el suelo y las paredes aparentemente ocasionados por buscadores de un supuesto tesoro. Esa es, a grandes rasgos, la situación de un inmueble ubicado en el pueblo de Machado, en el municipio de El Rosario, que se vincula a Amaro Rodríguez Felipe, el célebre corsario Amaro Pargo. Declarada Bien de Interés Cultural en 2003, esta construcción se encuentra hoy un paso más cerca de recuperar, al menos de forma virtual, el aspecto que tuvo hasta hace medio siglo. La razón: el proyecto que tiene entre manos Borja Borges, artista 3D especializado en digitalización del patrimonio cultural.

Borges trabaja en una recreación en tres dimensiones que permitirá reconstruir digitalmente el inmueble con el objetivo de preservar su memoria y acercarlo a la ciudadanía. A su vez, la acción forma parte de una iniciativa a mayor escala para la recuperación de la antigua construcción y que está encabezada por Ángel Adán Peñalosa y Beatriz García Puertas, quienes llevan tiempo recopilando documentación histórica sobre el inmueble y promoviendo acciones para ponerlo de relieve. Entre ellas destaca el recorrido virtual 360 grados de los tres BIC de Machado –la casa, la ermita y el camino a Candelaria, con más de 500 años de historia–, desarrollado junto al profesor José Luis Saorín, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Trabajo altruista

Natural de La Orotava, Borges inició su trayectoria como artista 3D especializado en patrimonio cultural en 2023. A este proyecto, en el que participa altruistamente, se sumó casi por casualidad. «Vi un vídeo en redes sociales sobre esta iniciativa y decidí ponerme en contacto con Ángel Adán Peñalosa y Beatriz García Puertas para mostrarles mi trabajo y ofrecerme a colaborar», recuerda. A partir de aquel momento comenzó un proceso que combina investigación histórica, documentación y modelado digital.

Una de las recreaciones que ya ha elaborado Borja Borges. / Borja Borges

«En un proyecto de este tipo, lo primero que hay que hacer es recopilar toda la información posible sobre el lugar que se va a representar en 3D, para que el resultado sea lo más fiel posible a la realidad», contextualiza Borges sobre los pasos iniciales. Para ello se han buscado dibujos, fotografías antiguas, planos y documentación histórica. «Esta es la base de una buena recreación virtual. Este trabajo tan tedioso ya había sido, y sigue siendo, desarrollado por Ángel y Beatriz», precisa.

Vivienda y otros elementos

Más en detalle, el proyecto contempla la recreación en tres dimensiones de la vivienda y de varios elementos anexos, entre ellos una era y un aljibe. Borges se ha apoyado como referencia principal en los croquis realizados en 1975 por Bernardo Parrilla, que «describen fielmente la distribución de las distintas dependencias, sus dimensiones y los materiales utilizados». Una vez concluido el modelo tridimensional, el proyecto dará un paso más con la elaboración de una animación audiovisual que permitirá recorrer virtualmente el conjunto y observar cómo era tanto la vivienda como su entorno inmediato.

La recreación se encuentra todavía en fase de desarrollo. «Estoy a medio camino con este proyecto, ya que es un proceso largo y complejo que consta de diferentes fases», indica su autor. «Llevo aproximadamente un mes elaborando el proyecto, y aún quedan algunas semanas para finalizarlo», apunta. El trabajo comienza con el modelado de cada uno de los elementos arquitectónicos de la escena: muros, cubiertas, carpinterías y otros componentes constructivos. Es la fase más laboriosa, debido a que los detalles deben reconstruirse a partir de las evidencias conservadas.

Realista e hipotética

«Se trata de una recreación realista, pero hipotética en algunos casos, ya que no tenemos una certeza del 100% en cuanto a la apariencia o distribución de algunas partes», manifiesta. Tras esa primera fase llega el proceso de texturizado, mediante el que se incorporan materiales como piedra, madera o encalados para dotar al conjunto de un acabado verosímil. Finalmente se realizará la animación en tres dimensiones, con diferentes movimientos de cámara que permitirán recorrer los distintos espacios del inmueble y comprender mejor su configuración.

Un dato relevante es que todo el trabajo se desarrolla de manera completamente manual. Borges subraya que la recreación no empleará herramientas de inteligencia artificial, sino que se basa exclusivamente en documentación histórica, interpretación técnica y modelado de su autor. Mención aparte merece que la iniciativa tiene un marcado componente colaborativo. Y es que tanto la reconstrucción digital como el conjunto del proyecto de recuperación de la casa se desarrollan de forma totalmente altruista y sin financiación pública. «Estamos participando profesionales de distintos sectores que simplemente hemos querido aportar nuestro granito de arena», afirma.