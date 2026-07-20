"Esto es un caos": los vecinos de una de las zonas de baño más visitadas de Tenerife denuncian la falta de aparcamientos

Los vecinos de Radazul, núcleo costero del municipio de El Rosario, se quejan de la falta de plazas para estacionar sus vehículos, sobre todo en los días de mayor afluencia de bañistas, que dejan sin opciones a los residentes que carecen de plaza propia de parking. Estos ciudadanos hablan de una situación de "caos" que se repite de forma frecuente y exigen una solución.

Este punto del litoral, además de tener una gran densidad de población, es una de las zonas de baño más populares y frecuentadas de la zona metropolitana de Tenerife. Se encuentra a ocho kilómetros de la capital de la Isla por lo que bañistas, visitantes o empresas y embarcaciones que desarrollan su actividad náutica en el puerto deportivo acuden a diario a la costa y conviven con los que residen de manera permanente.

En 2023, el Ayuntamiento de El Rosario cambió la disposición del estacionamiento de vehículos de la avenida de Colón, calle principal de esta zona residencial, con la reforma de la red de agua. Vecinos de Radazul como Justus Weweler entiende esta modificación pero critican que no ha supuesto que haya más plazas disponibles.

"Antes había coches a la derecha y a la izquierda y ahora solo hay de un lado", señala Weweler, para añadir: "Está más organizado, pero no genera más espacio para que puedan aparcar más coches". Asegura que lo que se vive a diario en su calle "es una locura", sobre todo, los fines de semana. "Cada vez hay más gente buscando aparcamiento y cuando hace buen tiempo, vienen aún más personas a la playa e intentan dejar su vehículo ahí".

El Consistorio de El Rosario afirma que la Policía Local realiza servicios especiales a diario en todo el litoral del municipio, especialmente en la avenida Colón. Además, apunta que el descontrol circulatorio es "puntual", en contra de la opinión de los residentes.

Weweler precisa que ocurre "todos los días". "Los que residimos aquí no encontramos dónde aparcar. La calle está llena de gente que conduce despacio en busca de aparcamiento y eso, incluso, retrasa nuestra llegada a casa. También comenta que "cuando intentamos salir de nuestra vivienda en coche, tenemos que armarnos de paciencia debido a la cantidad de vehículos que estacionan en la propia calle esperando a que salgan los que ya están aparcados".

Regulación de los aparcamientos

Radazul cuenta con parking de pago ubicado cerca del puerto deportivo, pero que siempre está lleno. Para este vecino, que vive en Radazul desde 2022, la solución pasaría por la construcción de otro parking de pago para los visitantes. "En Santa Cruz pago por aparcar en todos los aparcamientos subterráneos. ¿Por qué aquí no hay más plazas de este tipo? La gente que viene congestiona la zona y deja basura. Que paguen por ello", propone.

Justus Weweler aporta otra solución, que tiene que ver con el fomento del transporte público: que la línea de Titsa pase con más frecuencia para lograr que un mayor tanto por ciento de personas que se vienen a echar un baño en esta parte de la costa metropolitana renuncien a realizar el desplazamiento en vehículo particular.

El Ayuntamiento de El Rosario, gobernado con mayoría absoluta por Escolástico Gil (Iniciativa por El Rosario-Verdes), desarrolla un operativo especial todos los veranos debido al incremento de visitantes a las zonas de baño. Participan Policía Local y Protección Civil. También se refuerzan las tareas de limpieza y recogida de residuos gracias a la UTE Mancomunidad del Nordeste. La actuación que cambió los aparcamientos de la avenida Colón sumó 20 plazas más para motos detrás de los contenedores y cambió la distribución de las plazas para coches: ahora están en batería y en espiga.

El consistorio rosariero insiste en que el colapso en los aparcamientos de Radazul no ocurre a diario. Para demostrarlo, pone de ejemplo concreto un episodio en el que un conductor dejó su coche parado en doble fila con los cuatro intermitentes y generó una cola importante de vehículos. Una vecina lo grabó y lo difundió en redes sociales. Fuentes municipales confirman que la Policía Local acudió al lugar y matiza que minutos después el atasco desapareció.