Andrea Abreu recibe el Premio Boreal 2026 por situar la identidad canaria en el centro del debate actual

La escritora tinerfeña Andrea Abreu ha sido galardonada con el Premio Boreal 2026, un reconocimiento que concede el Festival Boreal de Los Silos a trayectorias profesionales vinculadas con los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El festival, que celebrará su próxima edición los días 18 y 19 de septiembre en el municipio tinerfeño de Los Silos, distingue a Abreu por una obra que ha situado en el centro del debate contemporáneo cuestiones como el territorio, la identidad, el mundo rural y el modelo socioeconómico de Canarias.

Una obra ligada al territorio y a la identidad canaria

El reconocimiento destaca la capacidad de Andrea Abreu para innovar dentro de la literatura contemporánea y generar reflexión a partir de la realidad de las Islas. Su producción literaria ha contribuido a llevar más allá de las fronteras canarias una cultura vinculada a los entornos rurales del Archipiélago.

El Festival Boreal subraya además su aportación a la hora de poner en valor el papel de la mujer en los espacios rurales y descentralizados, así como su mirada sobre las formas de vida, los vínculos comunitarios y las tensiones sociales que atraviesan el territorio insular.

De Icod de los Vinos a la literatura internacional

Nacida en Icod de los Vinos en 1995, Andrea Abreu es escritora y periodista. En 2021 fue seleccionada por la revista Granta como una de las veinticinco mejores autoras de su generación, una distinción que reforzó la proyección internacional de una voz literaria estrechamente vinculada a Canarias.

Su primera novela, Panza de burro, publicada por Editorial Barrett en 2020, supuso un acontecimiento literario. La obra recibió el Premio Dulce Chacón de Narrativa y fue reconocida como el mejor debut en español en el Festival du Premier Roman de Chambéry, en Francia.

La novela ha sido traducida a una treintena de idiomas y ha vendido más de 100.000 ejemplares en español. Su segunda novela, Pajaritos preñados, publicada por Anagrama en 2026, consolida una trayectoria marcada por una mirada propia sobre Canarias, sus hablas, sus paisajes y sus contradicciones.

El sexto Premio Boreal

El galardón concedido a Andrea Abreu es el sexto Premio Boreal a los valores socioambientales de diferentes personalidades y proyectos. En ediciones anteriores, el reconocimiento recayó en la windsurfista Iballa Ruano, el periodista Pepe Naranjo, la bióloga marina Natacha Aguilar, el festival conejero Sonidos Líquidos y la bióloga Atteneri Rivero.

Con esta nueva distinción, el Festival Boreal vuelve a poner el foco en figuras que, desde distintos ámbitos, contribuyen al debate sobre sostenibilidad, cultura, territorio y compromiso social.

Festival Boreal 2026 en Los Silos

El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos. También dispone del patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias, y de distintas instituciones públicas y entidades culturales.

Entre los apoyos figuran el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ministerio de Cultura a través del INAEM, Turismo de Tenerife, Sinpromi, la Fundación SGAE, Casa África, CoordiCanarias y la Fundación “la Caixa”.

La próxima edición del festival se celebrará en Los Silos los días 18 y 19 de septiembre, con Andrea Abreu como una de las grandes protagonistas tras recibir un premio que reconoce una trayectoria literaria profundamente ligada a Canarias.