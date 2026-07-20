La Aemet anuncia calima ligera y rachas de viento fuertes este martes en Tenerife

Tenerife afrontará este martes una jornada marcada por la calima ligera en niveles altos, los cielos poco nubosos o despejados y el viento del nordeste, que soplará con intensidad en las zonas más expuestas de la Isla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para Canarias un día estable, aunque con algunos elementos a tener en cuenta: intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, temperaturas en ligero descenso en áreas de interior y viento moderado, que podrá soplar fuerte en costas del sureste y noroeste de las islas montañosas.

En Tenerife, el cielo estará en general poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Durante la tarde se abrirán claros en buena parte de la Isla, salvo en el extremo nordeste, donde la nubosidad podrá mantenerse algo más persistente.

Hasta 30 grados en el sur de la Isla

Las temperaturas registrarán un ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en el caso de las máximas en zonas de interior. Aun así, la Aemet no descarta que se alcancen de forma local los 30 grados en zonas del sur de Tenerife y también al sur del área metropolitana.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 21 grados de mínima y los 28 de máxima, en una jornada con ambiente cálido, calima ligera en altura y viento del nordeste.

El viento será uno de los factores más destacados del día. Soplará del nordeste moderado, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. También podrán registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras horas, sin descartarlas en la vertiente sur del área metropolitana durante la segunda mitad del día. En las costas del oeste predominarán las brisas.

Gran Canaria y Fuerteventura concentrarán los valores más altos

Aunque Tenerife podrá alcanzar los 30 grados en puntos del sur, las temperaturas más elevadas del Archipiélago se esperan en Gran Canaria y Fuerteventura. En Gran Canaria se podrán alcanzar o superar localmente los 30 o 32 grados en las vertientes sur y oeste, mientras que en la mitad sur de Fuerteventura se prevén valores cercanos a los 30 grados.

En Lanzarote, el cielo estará despejado, con intervalos nubosos en el oeste principalmente a primeras y últimas horas. También habrá calima ligera en niveles altos y viento del nordeste moderado, que podrá soplar fuerte en zonas de interior.

En Fuerteventura, se esperan cielos despejados con algunos intervalos matinales en costas del oeste. El viento será moderado del nordeste, aunque fuerte en el interior, en la vertiente oeste y en Jandía, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Nubosidad en los nortes y viento fuerte en zonas expuestas

En Gran Canaria, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, más compactos a primeras y últimas horas. El viento soplará fuerte en el sureste y en zonas bajas del extremo oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

En La Gomera, la jornada será despejada, con intervalos ocasionales en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. No se descarta que se alcancen localmente los 30 grados en zonas orientadas al sur y oeste. El viento será fuerte en las vertientes sureste y oeste.

En La Palma, habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en zonas bajas del norte y este, más compactos al inicio y al final del día. Las temperaturas bajarán ligeramente en el interior y no se descarta que se alcancen los 30 grados en la vertiente oeste.

En El Hierro, el tiempo será estable, con cielos despejados e intervalos ocasionales en zonas bajas del norte. También se espera calima ligera y viento del nordeste, con intervalos fuertes en franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste.

Fuerte marejada o mar gruesa en Canarias

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6 en las islas orientales, aumentando a fuerza 6 o 7 en Gran Canaria. En las occidentales, el viento soplará del este o nordeste con fuerza 5 o 6.

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El estado de la mar estará marcado por fuerte marejada o mar gruesa, además de mar de fondo del este o nordeste de entre 1 y 2 metros.