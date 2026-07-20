Adepac recibirá 219.000 euros del Cabildo de Tenerife tras denunciar el bloqueo de ayudas

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Canarios (Adepac) recibirá 219.211,33 euros del Cabildo de Tenerife dentro de la convocatoria de subvenciones destinada a entidades de protección animal de la Isla para financiar sus gastos corrientes.

La resolución definitiva de estas ayudas llega después de que la protectora denunciara públicamente el bloqueo de fondos comprometidos por la Corporación insular y reclamara una mayor implicación pública para poder atender a los animales bajo su custodia, entre ellos los rescatados recientemente en una finca del norte de Tenerife.

La partida total aprobada por el área insular de Bienestar Animal asciende a 700.000 euros, distribuidos entre las anualidades de 2025 y 2026, y beneficiará a 21 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la protección animal.

Una ayuda para cubrir alimentación, cuidados y veterinarios

El objetivo principal de la convocatoria es aliviar los costes diarios que asumen las entidades protectoras, entre ellos el mantenimiento, la alimentación, la atención veterinaria y los cuidados de animales abandonados o desamparados en Tenerife.

El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González, ha destacado “el papel crucial que desempeñan estas entidades en la sociedad” y ha señalado que este paquete de ayudas supone un respaldo a la labor diaria que realizan las protectoras en la Isla.

En el caso de las entidades con centro de protección animal, el Cabildo ha asignado 559.870,71 euros a ocho colectivos que gestionan refugios o instalaciones físicas permanentes de acogida. Dentro de este grupo, Adepac recibirá la mayor cuantía, con 219.211,33 euros, seguida de Aktion Tier Menschen Für Tiere E V, con 196.865,28 euros.

La situación económica de Adepac

La concesión se produce en un contexto de tensión entre Adepac y el Cabildo de Tenerife. La protectora había denunciado que la burocracia estaba retrasando el cobro de una ayuda urgente aprobada en mayo, en un momento en el que aseguraba encontrarse en una situación límite por la carga económica y operativa que soporta.

La entidad vinculó esa situación al cuidado de más de 300 animales y a actuaciones recientes contra el maltrato animal, como el rescate de más de una veintena de perros en una finca del norte de Tenerife. Según la protectora, estos casos obligan a asumir de forma inmediata gastos de custodia, alimentación, medicación y atención veterinaria.

El Cabildo, por su parte, respondió entonces que la subvención estaba concedida, pero que su abono dependía de la subsanación de documentación pendiente relacionada con la justificación administrativa de una ayuda anterior.

También habrá fondos para colonias felinas y casas de acogida

Además de las entidades con refugio físico, el Cabildo ha reservado una partida para colectivos sin centro propio, colonias felinas y casas de acogida.

En total, 13 agrupaciones dedicadas al cuidado alternativo, el rescate equino y la gestión de poblaciones de gatos comunitarios recibirán una partida conjunta de 139.988,53 euros.

Según el Cabildo, el procedimiento de concesión se ha articulado mediante un sistema de concurrencia que permite un reparto prorrateado y equitativo del crédito disponible en función de la naturaleza y las necesidades de cada proyecto.

Gastos subvencionables hasta diciembre de 2026

El periodo de ejecución de los gastos subvencionables abarca desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá cubrir facturas ya devengadas.

Las entidades beneficiarias dispondrán desde el 1 de enero de 2027 hasta el 15 de febrero de 2027 para presentar la documentación justificativa de los fondos recibidos.

El Cabildo abonará las ayudas de forma anticipada con el objetivo de garantizar la liquidez de los colectivos de protección animal y facilitar que puedan sostener su actividad diaria.