Dónde ver en directo la final del Mundial entre España -Argentina en Tenerife

Tenerife no iba a fallarle a la selección española. Y menos aún en uno de los partidos más importantes de su historia. La Isla volverá a teñirse de rojo este domingo para acompañar a España en una noche de tintes históricos. Tras superar a Francia en semifinales y sellar el billete para la final del Mundial, Tenerife redobla su apuesta y multiplicará los espacios habilitados para seguir el duelo por el oro planetario entre el combinado de Luis de la Fuente y la Argentina de Leo Messi, que arrancará a las 20:00 hora canaria.

Ambiente de la afición tinerfeña en el Francia - España / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

Si para la semifinal fueron ocho los municipios que instalaron pantallas gigantes, para la gran cita serán más de una veintena los que abrirán sus plazas, recintos y espacios públicos para que vecinos y visitantes compartan una noche que puede acabar con la segunda estrella de España.

A las retransmisiones se sumarán actuaciones musicales, zonas infantiles, actividades de animación, puestos de restauración y propuestas para disfrutar en familia. La final se vivirá como una gran celebración colectiva repartida por toda la Isla, desde la capital hasta el norte, el sur y el área metropolitana.

Santa Cruz habilita el mayor dispositivo de la Isla

La capital tinerfeña prepara el mayor dispositivo de Tenerife para seguir la final. El Ayuntamiento de Santa Cruz, junto al promotor del Tenerife Cook Music Fest, la Autoridad Portuaria y el Cabildo, habilitará un espacio en la Zona Portuaria aprovechando la infraestructura instalada para el festival.

El recinto abrirá sus puertas a las 18:00 horas, con capacidad para hasta 10.000 personas y acceso gratuito hasta completar aforo. La iniciativa permitirá convertir el espacio del Cook Music Fest en uno de los grandes puntos de encuentro de la afición española en la Isla.

La Laguna amplía a cinco sus pantallas gigantes

Tras la gran respuesta registrada durante la semifinal, el Ayuntamiento de La Laguna amplía de tres a cinco el número de pantallas gigantes repartidas por el municipio.

Los aficionados podrán seguir el encuentro desde la plaza del Tranvía, la plaza San Luis Gonzaga, Punta del Hidalgo, la calle Doctor Olivera y los alrededores de la iglesia de La Concepción.

En Tegueste, el Ayuntamiento cambia de escenario respecto a la semifinal. La Ciudad Deportiva Los Laureles da paso ahora a la plaza anexa al Terrero de Lucha, que será el nuevo punto de encuentro para vivir la final. Desde las 17:00 horas habrá animación, DJ y diversas sorpresas antes del comienzo del encuentro, con acceso libre para todos los asistentes.

En El Rosario, la plaza del Adelantado de La Esperanza acogerá primero la gala de elección de la Romera Sénior de las fiestas, que comenzará media hora antes de lo previsto para permitir que vecinos y visitantes puedan permanecer después en el recinto y seguir la final en la pantalla gigante instalada en el escenario principal.

El norte de Tenerife se vuelca con la Roja

El norte de la Isla volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros de la pasión por la Roja. En Icod de los Vinos se repetirá el exitoso formato de la semifinal con una intensa programación desde las 17:00 horas en la plaza Andrés de Lorenzo Cáceres. Habrá DJ, futbolín humano, portería gigante y pintacaras.

Los Realejos volverá a reunir a los fieles de la selección española en la plaza de San Agustín, mientras que La Orotava repetirá escenario en la plaza del Quinto Centenario para vivir la gran final.

En Garachico, la celebración de las fiestas del Carmen servirá también para convertir el Antiguo Muelle en un gran punto de encuentro, con castillos hinchables acuáticos, futbolín humano, pintacaras, actuaciones musicales, DJ y pantalla gigante.

Por su parte, Buenavista del Norte instalará su pantalla en la plaza de Los Remedios para seguir el choque entre España y Argentina. La Guancha reunirá a los aficionados de la Roja en la plaza de la Iglesia desde las 18:00 horas, mientras que Puerto de la Cruz también se incorpora al listado de municipios con una gran pantalla en la plaza del Charco, donde desde las 19:00 horas habrá DJ y animación previa.

Actividades familiares en La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula y Tacoronte

La Matanza instalará su pantalla en la plaza del Mercado, donde desde las 18:30 horas también se celebrará un intercambio de cromos del Mundial.

La Victoria apostará por una programación especialmente completa en la plaza de San Juan, con DJ, talleres, pintacaras, castillos hinchables, sorteos, puestos de comida y bebida, intercambio de cromos y pantalla gigante desde las 17:00 horas.

Santa Úrsula repetirá experiencia tras el éxito de la semifinal y ampliará la programación en la plaza principal con futbolines, porterías, pintacaras, música y actividades familiares desde primera hora de la tarde.

Tacoronte volverá a convertir la plaza del Cristo en un gran espacio de ocio desde las 17:00 horas, con la final como eje de una tarde pensada para compartir en familia y animar a la selección.

El sur multiplica sus puntos para seguir la final

La zona sur será la que experimente un mayor crecimiento respecto a la semifinal. Arona habilitará tres pantallas gigantes, situadas en las plazas de Las Galletas, Los Cristianos y Valle San Lorenzo. En los tres espacios, la actividad arrancará a las 19:00 horas.

Adeje volverá a reunir a los aficionados en la plaza de Los Olivos para seguir la final en familia. Arico instalará una pantalla gigante en la plaza del Mercadillo de Porís de Abona, donde desde las 19:00 horas habrá música, pintacaras y animación.

Ambiente de la afición tinerfeña en el Francia - España / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

En Granadilla de Abona, la final se podrá seguir en pantalla gigante en la plaza González Mena, en el casco, mientras que Guía de Isora habilitará la plaza Nuestra Señora de la Luz, con una previa desde las 19:30 horas y acceso libre.

Santiago del Teide organizará una gran jornada festiva en la plaza pública de Puerto de Santiago desde las 18:00 horas, con talleres, actuaciones musicales, DJ, animación infantil y una actuación de la Orquesta Armonía Latina al término del encuentro.

Arafo y Güímar también se suman a la fiesta

Arafo también se sumará a la fiesta con una pantalla en la plaza de San Juan Degollado desde las 18:00 horas.

Güímar, por su parte, contará con dos puntos de encuentro: la plaza de San Pedro y la plaza de Las Indias, en El Puertito, donde el Ayuntamiento instalará sendas pantallas gigantes para animar a la selección española.

Con esta amplia red de espacios públicos, Tenerife se prepara para vivir una final que puede convertirse en una noche histórica para el fútbol español. La Isla multiplicará sus puntos de encuentro para que miles de aficionados puedan seguir juntos el duelo entre España y Argentina y acompañar a la selección en su intento de conquistar una nueva estrella.