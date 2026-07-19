Tenerife tendrá este domingo calima y viento fuerte en el sureste y noroeste

Tenerife amanece este domingo con una previsión de calima ligera en niveles altos, cielos poco nubosos o despejados y viento del nordeste con intervalos fuertes en varias zonas de la Isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos en las franjas costeras del norte, especialmente a primeras y últimas horas.

Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios, aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del sur y del oeste. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa los termómetros entre los 24 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

El ambiente será estable en la mayor parte de la Isla, con más claros en el sur y oeste, y mayor presencia de nubes bajas en el norte durante los extremos del día.

El sur de Tenerife puede alcanzar los 30 grados

La Aemet no descarta que se alcancen localmente los 30 grados en las costas del sur del área metropolitana y en el sur de Tenerife. Las zonas más soleadas y resguardadas del alisio serán las más propensas a registrar los valores más altos.

En el norte, los intervalos nubosos podrían moderar algo la sensación térmica, aunque no se esperan lluvias. La calima, al estar situada en niveles altos, no debería dejar un episodio especialmente denso, pero sí puede enturbiar el cielo y afectar a la visibilidad.

La jornada será, en conjunto, estable y seca, con el viento como principal factor a vigilar en las zonas expuestas.

Viento fuerte en el sureste y extremo noroeste

El alisio soplará moderado en Tenerife, aunque tendrá carácter fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. En esos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el oeste de la Isla predominarán las brisas, por lo que el viento será menos intenso en áreas resguardadas. Esta distribución dejará contrastes claros entre las zonas expuestas al alisio y las vertientes protegidas.

En el mar, la previsión anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 y 7 en algunas áreas. Habrá marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros y visibilidad regular o mala por calima.

El tiempo hoy en el resto de Canarias

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas. La calima ligera en altura afectará al Archipiélago y las temperaturas más altas se esperan en Gran Canaria, donde se podrán alcanzar localmente entre 32 y 34 grados en el interior del sur y oeste.

En Lanzarote, el día estará despejado, con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. No se descarta llegar a los 30 grados en el sureste. En Fuerteventura, la mitad sur podrá alcanzar o superar los 30 grados, con viento fuerte al sur de Jandía.

En La Gomera, se esperan cielos despejados con intervalos en el norte y posibilidad de llegar a los 30 grados en zonas de interior del sur y oeste. Además, el alisio puede dejar rachas muy fuertes en las vertientes sureste y oeste.

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En La Palma, el día será poco nuboso o despejado, con intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. No se descarta alcanzar localmente los 30 grados en la vertiente oeste. En El Hierro, habrá cielos despejados, intervalos en el norte y viento fuerte en el sureste y noroeste.