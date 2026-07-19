Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, en prealerta por fenómenos costeros desde este lunes

Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa estarán en situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de las 00:00 horas de este lunes, 20 de julio, según ha informado el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Emergencias. La medida se activa por la previsión de viento fuerte del nordeste en los canales marítimos interinsulares y por el aumento del oleaje en varias zonas del litoral.

En Tenerife, la prealerta afectará a las costas este, sur y oeste, donde las olas podrán alcanzar y sobrepasar los 2,5 metros en la costa sureste. En El Hierro, el aviso se concentra en el litoral norte y este, con mar combinada de hasta 3,25 metros en el nordeste. En Gran Canaria, las zonas afectadas serán las costas este, sur y oeste, con oleaje de más de 2,5 metros en la costa oeste. En Lanzarote y La Graciosa, la prealerta afecta a las costas del nordeste, con olas de entre 2 y 2,5 metros.

La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Viento fuerte del nordeste en los canales interinsulares

Uno de los principales factores que motiva la declaración de prealerta es la previsión de viento fuerte del nordeste en los canales marítimos interinsulares. Según la Dirección General de Emergencias, el viento podrá alcanzar entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalente a fuerza 7.

Las condiciones más destacadas se esperan al sur del canal entre Tenerife y Gran Canaria, así como mar adentro en el sureste de Gran Canaria. Este escenario puede complicar la navegación y las actividades marítimas, especialmente en embarcaciones pequeñas o de recreo.

La prealerta tiene carácter preventivo y busca anticiparse a posibles situaciones de riesgo en la costa. Por ello, el Gobierno de Canarias pide a la población que extreme la prudencia y siga las recomendaciones de autoprotección mientras se mantengan estas condiciones marítimas.

Consejos de autoprotección ante la mala mar

La Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección mientras permanezca activa la prealerta. Entre las recomendaciones habituales en episodios de fenómenos costeros figura evitar situarse en muelles, espigones, rocas o zonas próximas al oleaje.

También se aconseja no acercarse a la costa para ver el mar, no realizar fotografías o vídeos en puntos expuestos y suspender actividades náuticas o recreativas si las condiciones no son seguras. Las autoridades recuerdan que una ola puede arrastrar a una persona incluso cuando el mar parece dar una tregua entre series.

En playas, charcos y piscinas naturales se recomienda atender siempre a la señalización, respetar las prohibiciones de baño si las hubiera y seguir las indicaciones de socorristas, policías locales, Protección Civil o servicios de emergencia.

En caso de observar una situación de riesgo o emergencia, se debe llamar al 112 y facilitar la ubicación de la forma más precisa posible.

Una medida preventiva por viento y oleaje

La declaración de prealerta no implica que se hayan producido incidencias, sino que existe una previsión de condiciones marítimas adversas que pueden generar situaciones de peligro en determinadas zonas del litoral. La activación del PEFMA permite reforzar la vigilancia y la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

El Gobierno de Canarias mantendrá el seguimiento de la situación en función de la evolución meteorológica y marítima durante la jornada del lunes. Mientras tanto, la recomendación principal es evitar riesgos innecesarios en la costa y prestar especial atención a las zonas afectadas de Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa.