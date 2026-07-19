Tenerife espera un lunes con calima ligera, alisio fuerte y con temperaturas máximas de hasta 30 grados

Tenerife espera este lunes una jornada marcada por el tiempo estable, la presencia de calima ligera en altura y el predominio del alisio moderado, que soplará con más intensidad en algunas zonas expuestas de la Isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos en las franjas costeras del norte, sobre todo a primeras y últimas horas del día.

En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 23 grados de mínima y los 30 grados de máxima. En el conjunto de la Isla, las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios, aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en la vertiente este.

La Aemet no descarta que se alcancen o superen localmente los 30 grados en las costas del sur del área metropolitana y en zonas del sur de Tenerife. No será, según la previsión, un episodio generalizado de calor intenso, pero sí una jornada cálida en áreas concretas, especialmente en puntos resguardados del viento y con mayor insolación.

Nubes en el norte y cielos más abiertos en el resto de la Isla

El norte de Tenerife volverá a registrar el patrón habitual del alisio, con intervalos nubosos en zonas bajas y costeras. Estas nubes serán más compactas durante la mañana y al final del día, mientras que en las horas centrales tenderán a abrirse más claros.

En el resto de la Isla dominarán los cielos despejados o con poca nubosidad. La calima ligera en niveles altos podrá dejar un ambiente algo turbio, aunque no se prevén grandes reducciones de visibilidad en superficie con la información disponible.

El oeste de Tenerife quedará bajo el predominio de las brisas, una situación habitual cuando el alisio incide con más fuerza en las vertientes orientadas al nordeste y deja zonas más protegidas a sotavento.

Rachas fuertes en el sureste y el extremo noroeste

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada. La previsión indica alisio moderado, con intervalos de fuerte en las zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife.

En estos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente a primeras horas y, sobre todo, al final del día. La Aemet también señala que esas rachas podrían darse en la vertiente sur del área metropolitana durante las últimas horas del lunes.

Este comportamiento del viento es propio de situaciones de alisio reforzado, cuando la aceleración se concentra en corredores y zonas expuestas, especialmente en áreas del sureste y del noroeste insular.

El resto de Canarias: hasta 34 grados en Gran Canaria

En el conjunto de Canarias, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y zonas bajas del norte del resto de las islas. La calima ligera en altura será común en el Archipiélago.

Las temperaturas apenas variarán, aunque Gran Canaria registrará los valores más elevados. En las vertientes sur y oeste de esa isla se podrán alcanzar o superar localmente los 32 a 34 grados. En Lanzarote no se descarta llegar a los 30 grados en el sureste, mientras que en Fuerteventura se alcanzarán o superarán esos valores en la mitad sur.

En La Gomera, las máximas podrán rondar localmente los 30 grados en el interior sur y oeste. En La Palma, esa temperatura podría alcanzarse en la vertiente oeste, mientras que en El Hierro no se descarta llegar a los 30 grados en la vertiente sur.

Mar con marejada y viento del norte y nordeste

En el mar, la Aemet prevé viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando a 5 a 7 en algunas zonas. El estado de la mar será de marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del nordeste y olas de 1 a 2 metros.

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En las costas del suroeste, oeste y sur de las islas, el viento será más variable y flojo, con predominio de brisas y mar rizada en las zonas más resguardadas.