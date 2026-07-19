Tegueste, listo para "la agarrada" de su vecino Pedri en la final del Mundial 2026

No ha empezado la final y en la plaza Laureano Hernández no cabe ni un alma. Vestidos de rojo y amarillo, varios centenares de vecinos se han reunido para ver la final que enfrenta a las selecciones de Argentina y España, que aspiran a convertirse en campeonas del mundo.

Patricia Ginovés

La elección de este espacio para vivir la retransmisión no ha sido casual.

Junto a la explanada se encuentra el Terrero Insular Mencey de Tegueste. Es el mismo recinto donde hoy se vivió la final del Torneo DISA de Canarias de Primera Categoría. Así que la lucha canaria está muy presente.

Trofeo del Chimbesque, equipo de lucha canaria campeón del Archipiélago / E.D.

El Chimbesque, de San Miguel de Abona, ha reeditado el título y muchos de sus miembros y familiares están hoy asistiendo a esta final de fútbol desde la localidad natal de Pedri. De hecho, el trofeo está presente en la plaza como si fuera un amuleto más para darle suerte al teguestero y a toda la selección. "Ojalá les traiga tambien el título a ellos", explicaron un grupo de aficionados procedentes de Valle de Guerra.

Noticias relacionadas

Así que esta final de fútbol tiene en Tegueste mucho sabor al deporte vernáculo canario. El deseo de todos: que Pedri haga la "agarrada" de su vida y ayude a traerse hasta casa codiciado trofeo.