El peligro de desprendimientos fuerza el cierre de siete playas emblemáticas de Tenerife este verano

El verano es tiempo de playa en Tenerife. Sin embargo, siete puntos de su costa permanecen cerrados por desprendimientos de acantilados o laderas que dificultan, sobre todo, su acceso. Esto pone en peligro la vida de los usuarios y ante esto, los Ayuntamientos optan por la prevención y decretan el cierre y restringen el baño. Los enclaves que actualmente están cerrados se centran en el norte de la Isla y en la zona metropolitana.

La playa de Los Patos en La Orotava, las de Benijo y Las Gaviotas en Santa Cruz, la de La Consolación en el barrio garachiquense de El Guincho, la de Los Barqueros en Buenavista del Norte, la de Santo Domingo en La Guancha y el charco de Tabaiba en El Rosario son los lugares de baño que permanecen cerrados en la isla de Tenerife. En todos se han producido deslizamientos de tierra o derrumbes que los han condenado a cierres y prohibiciones durante meses e incluso décadas.

Playa de la Consolación, en Garachico / Arturo Jiménez

La muerte de dos personas en la playa de Los Guíos, en Los Gigantes (Santiago del Teide), al derrumbarse parte del acantilado sentó un precedente en Tenerife. Fue el 1 de noviembre de 2009. Desde ese momento, las corporaciones locales asumieron que el riesgo con los desprendimientos no es una simple cuestión de probabilidad, sino una certeza mortal con las correspondientes consecuencias jurídicas.

El cierre más prolongado de una playa en Tenerife es el de Santo Domingo (La Guancha). Desde 2007, el único punto de baño del municipio sufre restricciones por el riesgo de desprendimientos. En 2010 -justo después de lo ocurrido en Los Gigantes- se clausuró de manera oficial y definitiva y no se ha vuelto a abrir. Los intentos fallidos por arreglar el talud involucraron a Costas a nivel nacional y también al Cabildo de Tenerife durante el pacto entre CC y PSOE (2015-2019). En 2018, la institución insular y el Ayuntamiento de La Guancha firmaron un convenio de 180.000 euros para poner en marcha una segunda fase, aunque eso no permitió la reapertura de la playa. Con el traspaso de las competencias del litoral al Gobierno de Canarias -efectivas en 2023- se abrió una puerta para darle solución a la costa de La Guancha. Han pasado más de tres años sin ningún trámite para recuperar este enclave del Norte.

La playa de Los Barqueros, en Buenavista del Norte, lleva cerrada más de diez años. El punto costero más emblemático del municipio por su vínculo con los pescadores no tiene prevista su reapertura, según el Ayuntamiento buenavistero. Argumentan que la actuación para reabrirla es muy compleja por su ubicación en un barranco. Su acceso también se prohibió después del accidente de Los Gigantes. Para acceder al enclave -también conocido como el Puerto del Buen Jesús- hay que bajar por una acusada pendiente que, poco a poco, se va introduciendo bajo el talud. Una rampa deteriorada, por la que los barcos salían al mar, y varios barcos son algunos de los vestigios marineros que quedan en una playa cerrada oficialmente al baño, pero frecuentada por los locales del municipio buenavistero.

Playa de La Consolación en El Guincho (Garachico) / Arturo Jiménez

Una de las playas más populares de la costa norte de Tenerife se encuentra en La Orotava. Los Patos encadena tres veranos cerrada. La inestabilidad del acantilado y el riesgo de desprendimientos ponen en jaque el disfrute del litoral orotavense, que se caracteriza por su arena negra y fina, bien machacada por la erosión continuada del mar del Norte. Desde el Ayuntamiento de la Villa aseguran que "estamos a la espera de que finalicen los estudios que están llevando a cabo desde Involcan". El objetivo es mejorar el conocimiento de los procesos geológicos que condicionan la estabilidad de los acantilados costeros de la playa de Los Patos. A principios de julio se celebró una reunión para conocer el estado de estos trabajos de diagnóstico, sus avances y las actuaciones previstas para los próximos meses. El equipo técnico adelantó que no esperan tener un primer documento de conclusiones sobre este punto del litoral hasta el próximo mes de noviembre. ¿Se avecina un cuarto verano sin Los Patos?

En la zona metropolitana de Tenerife también hay playas cerradas por desprendimientos. Es el caso de la de Benijo, en Anaga. El Ayuntamiento de Santa Cruz cerró el acceso a este punto en julio de 2024 y dos años después continúa la prohibición de manera oficial. El derrumbe se localizó en el talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la zona de baño. Varias piedras impactaron en el único camino para acceder. El pasado mes de mayo, el Consistorio declaró la emergencia de la actuación para que la Dirección General de Costas otorgue una autorización provisional y continuar con la tramitación ordinaria. Aunque se decretó el cierre, los usuarios de esta popular playa santacrucera siguen bajando por otras vías no habilitadas.

Otro episodio de cierre en Las Gaviotas

Santa Cruz suma otra playa más a los cierres por desprendimientos. Las Gaviotas es una de las calas más visitadas por los santacruceros debido a su relativa cercanía a la capital. En junio de este año se repitió la prohibición al baño. No es la primera vez que este punto costero debe clausurarse por peligro de derrumbe. Tras este último cierre, el Ayuntamiento de Santa Cruz declaró la emergencia de la actuación y definió la situación como "grave peligro para las personas y los bienes por la posibilidad de que se produzcan desprendimientos en el talud del acceso a Las Gaviotas". Para solucionar la inestabilidad en la ladera -confirmada en un informe técnico- se aprobó un contrato urgente por un valor aproximado de 1,9 millones de euros y 12 meses de ejecución. La playa no reabrirá hasta la finalización de las obras.

Otra de las playas cerradas al baño en Tenerife se encuentra en Garachico. Concretamente en el barrio de El Guincho. El Ayuntamiento prohibió el baño en La Consolación el pasado mes de febrero después de que se desprendiera un trozo de muro en la parte superior de la cala. Seis meses después, no se han dado las soluciones necesarias para su reapertura, aunque desde la institución local "estamos dando los pasos para declarar la emergencia de la actuación", confirman. Ya está redactado el proyecto técnico para eliminar el peligro de desprendimiento y el Ayuntamiento se ha reunido con los propietarios de la zona, ya que el muro es de propiedad privada. Según fuentes municipales, la Dirección General de Costas autorizó el cierre -cinco meses después de la petición municipal-, "pero no dice nada más". La máxima preocupación es que los usuarios no están respetando el vallado instalado.

El municipio de El Rosario también tiene cerrado un punto de la costa en Tabaiba Baja. Aunque el pasado mes de junio consiguió reabrir el acceso a la playa del Moro, en el charco de Tabaiba -justo al lado- está prohibido el baño. El Ayuntamiento continúa con las labores de reparación de los desperfectos ocasionados por la borrasca Therese y con la obra que permitirá el llenado automático del vaso de la piscina.