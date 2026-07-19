Multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos por incumplir esta norma básica al volante durante la final del Mundial: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Aprovechando la Operación Especial Verano 2026, con la que se prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos por carretera durante los meses de julio y agosto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado los controles en las carreteras españolas con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Para ello, desarrollará diferentes campañas de vigilancia y pondrá el foco tanto en el estado de los conductores como en los elementos obligatorios que deben llevar en el vehículo.

Esta campaña coincide además con el partido que disputará la selección española frente a Francia, esta noche a las 21:00, en el que ambos se juegan un puesto en la final del Mundial 2026. La DGT ha anunciado que intensificará los controles preventivos de alcohol y drogas tanto en carreteras convencionales como en autopistas y autovías. El dispositivo permanecerá activo hasta el domingo 19 de julio, por lo que, independientemente del resultado del encuentro, Tráfico recuerda a los aficionados que celebrar una posible clasificación para la final nunca debe ir acompañado del consumo de alcohol si después se va a conducir.

La tasa más segura es 0,0 g/l

Desde la DGT recuerdan que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción".

"El alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28% de los siniestros mortales registrados en 2024, en los que se contabilizaron 273 fallecidos", recoge Tráfico.

La DGT empela una campaña de vigilancia de alcohol y drogas durante el verano / Guardia Civil

Aviso a los menores de 18 años

Sin embargo, la normativa es todavía más estricta con los menores de 18 años. Desde la reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en marzo de 2022, quienes conduzcan un patinete eléctrico, una bicicleta o un ciclomotor de hasta 125 centímetros cúbicos deben mantener una tasa de alcohol de 0,0 gramos por litro en sangre y 0,0 miligramos por litro en aire espirado.

Esto significa que los menores no pueden consumir ninguna cantidad de alcohol antes de ponerse a los mandos de uno de estos vehículos. Si un menor da positivo sin superar los 0,50 mg/l en aire espirado, puede recibir una multa de 500 euros y perder cuatro puntos del permiso cuando proceda. En el caso de los VMP no se descuentan puntos porque no requiere un permiso de conducción por puntos.

Multas

Los conductores que se pongan al volante bajo los efectos del alcohol u otras drogas se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, dependido la de gravedad de la infracción cometida

Además, se considera delito si el conductor supera los 0,6 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l en sangre. En el caso de que se niegue a realizarse la prueba, se enfrenta a penas de prisión de seis mese a un año "y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años".

El organismo insiste en la importancia de extremar la precaución al volante y ser responsable para evitar que una celebración acabe en tragedia.