Héctor González, amigo de Pedri: "Hoy he hecho tres entrevistas y en todas he dicho que va a entrar y va a marcar"

Héctor González es amigo de Pedri y, de hecho, jugaron y entrenaron juntos durante toda la infancia hasta que a su compañero lo ficharon en la Unión Deportiva Las Palmas.

Hoy lleva la camiseta con el número 20, la de su amigo, y está en la plaza Laureano Hernández apoyando a la Selección en la final del Mundial contra Argentina. "Me encanta que haya cumplido su sueño porque tanto él como su familia son excelentes personas, se lo merece", asegura.

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González espera con emoción que Pedri, que no está en el once inicial, salte al campo. "Hoy he hecho tres entrevistas y en las tres he dicho lo mismo: va a entrar y va a marcar", augura esperanzado.