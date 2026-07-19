Héctor González, amigo de Pedri: "Hoy he hecho tres entrevistas y en todas he dicho que va a entrar y va a marcar"
El amigo de infancia del futbolista del FC Barcelona confía en que salte al campo y marque en la final del Mundial contra Argentina
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Héctor González es amigo de Pedri y, de hecho, jugaron y entrenaron juntos durante toda la infancia hasta que a su compañero lo ficharon en la Unión Deportiva Las Palmas.
Hoy lleva la camiseta con el número 20, la de su amigo, y está en la plaza Laureano Hernández apoyando a la Selección en la final del Mundial contra Argentina. "Me encanta que haya cumplido su sueño porque tanto él como su familia son excelentes personas, se lo merece", asegura.
González espera con emoción que Pedri, que no está en el once inicial, salte al campo. "Hoy he hecho tres entrevistas y en las tres he dicho lo mismo: va a entrar y va a marcar", augura esperanzado.
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