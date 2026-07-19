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Héctor González, amigo de Pedri: "Hoy he hecho tres entrevistas y en todas he dicho que va a entrar y va a marcar"

El amigo de infancia del futbolista del FC Barcelona confía en que salte al campo y marque en la final del Mundial contra Argentina

Héctor González, amigo de Pedri, lo apoya desde Tegueste

Héctor González, amigo de Pedri, lo apoya desde Tegueste

Patricia Ginovés

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Almudena Cruz

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

Héctor González es amigo de Pedri y, de hecho, jugaron y entrenaron juntos durante toda la infancia hasta que a su compañero lo ficharon en la Unión Deportiva Las Palmas.

Hoy lleva la camiseta con el número 20, la de su amigo, y está en la plaza Laureano Hernández apoyando a la Selección en la final del Mundial contra Argentina. "Me encanta que haya cumplido su sueño porque tanto él como su familia son excelentes personas, se lo merece", asegura.

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González espera con emoción que Pedri, que no está en el once inicial, salte al campo. "Hoy he hecho tres entrevistas y en las tres he dicho lo mismo: va a entrar y va a marcar", augura esperanzado.

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