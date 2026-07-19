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"Soy seguidor de Pedri, pero del Madrid, ¡eh!": Tegueste vive la final del Mundial 2026

Un joven aficionado, Aitor Hernández, comparte con orgullo las botas firmadas de su paisano Pedri, a quien apoya incondicionalmente.

Vídeo: Resuena el himno de España en Tegueste por la final del Mundial 2026

Vídeo: Resuena el himno de España en Tegueste por la final del Mundial 2026

Patricia Ginovés

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Almudena Cruz

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

En medio del mar de mesas dispuestas en la plaza Laureano Hernández para que los aficionados Tegueste apoyen a su vecino Pedri en la final del Mundial de fútbol destaca una familia. Todos, madre y padre y sus dos hijos, llevan camisetas de la Selección con el nombre de Pedri a sus espaldas.

El mayor de los dos niños es Aitor Hernández, que presume de tener en casa, y a buen recaudo, dos botas de fútbol de su paisano "usadas y firmadas".

Cuando se le pregunta por sus gustos deportivos, responde con contundencia. "Soy seguidor de Pedri, pero del Madrid, ¡eh!", aclara.

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El pequeño Aitor confía en la victoria de España y no duda en adelantar el resultado. "Vamos a ganar; será un 1-2".

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