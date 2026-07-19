El conato de Masca recuerda la prealerta por riesgo de incendios forestales activa en Tenerife

El conato de incendio declarado este sábado en Masca, en el municipio de Buenavista del Norte, ha vuelto a recordar el riesgo de incendios forestales que afronta Tenerife durante los meses de verano. El fuego, que afectó a cerca de una hectárea de cañaveral y retama en la zona de Lomo del Medio, en El Turrón, quedó estabilizado, pero obligó a movilizar un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos.

El episodio se produjo en plena época de peligro alto de incendios forestales, un periodo en el que la Isla mantiene activa la prealerta del INFOCA, declarada por el Gobierno de Canarias desde el 1 de junio. La medida afecta también a La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, y se mantendrá, al menos, hasta el 30 de septiembre, salvo cambios derivados de la evolución meteorológica o del análisis de riesgos.

En el caso de Masca, la rápida intervención de los equipos de emergencia permitió contener el fuego antes de que alcanzara mayor gravedad. No fue necesario desalojar viviendas, aunque las llamas se produjeron en un entorno de difícil acceso y con casas situadas en las proximidades. El caso refuerza el mensaje de las administraciones: la prevención sigue siendo clave para evitar que un conato se convierta en un incendio de mayores dimensiones.

Tenerife, en prealerta durante la época de mayor peligro

La prealerta por incendios forestales en Tenerife forma parte de la activación preventiva del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA). Esta situación se establece durante la época de peligro alto, cuando las condiciones ambientales pueden favorecer la propagación del fuego.

El Gobierno de Canarias adoptó la medida teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La declaración no significa que exista un incendio activo, sino que se mantiene un escenario de vigilancia y prevención reforzada ante el riesgo de que se produzcan fuegos en zonas forestales, rurales o de interfaz urbano-forestal.

En Tenerife, este tipo de escenarios afecta especialmente a áreas con vegetación seca, barrancos, zonas agrícolas abandonadas, medianías y espacios próximos a viviendas. La combinación de calor, viento, baja humedad y actividad humana puede elevar el peligro, de ahí la importancia de cumplir las recomendaciones de autoprotección.

Un detenido por el incendio de Masca

La Guardia Civil detuvo en menos de dos horas a un hombre de 69 años, vecino de la zona, como presunto autor del incendio declarado en Masca. Según la información facilitada, agentes del Puesto Principal de Icod de los Vinos localizaron y arrestaron al sospechoso tras el inicio del fuego, que se produjo en torno a las 12:30 horas.

El presunto autor habría prendido dos focos, que fueron extinguidos por los equipos de intervención. Los efectivos permanecieron en el lugar realizando labores de refresco para evitar reproducciones. El detenido pasará a disposición judicial una vez finalice la instrucción de las diligencias correspondientes.

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, explicó en Radio Canaria que el conato habría estado relacionado con una quema de rastrojos. La regidora indicó que el fuego quedó estabilizado y que no fue necesario desalojar a ningún vecino, aunque se procedió al cierre preventivo de la carretera para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Un operativo amplio en una zona de difícil acceso

El Cabildo de Tenerife activó desde el primer momento un amplio dispositivo para hacer frente al conato. En la intervención participaron alrededor de una veintena de medios terrestres y aéreos, entre ellos tres helicópteros: dos del Cabildo y uno del Gobierno de Canarias.

También intervinieron efectivos de Brifor, agentes de Medio Ambiente, Policía Local de Buenavista, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Bomberos Voluntarios y Guardia Civil. La prioridad fue contener el fuego con rapidez por la cercanía de viviendas y por las dificultades que presenta la orografía de Masca.

En enclaves de este tipo, el apoyo aéreo resulta fundamental durante los primeros momentos de la emergencia. Los barrancos, pendientes y accesos limitados dificultan la entrada de medios terrestres y obligan a coordinar la intervención con rapidez.

La prevención, clave para evitar nuevos conatos

El conato de Masca pone de relieve la importancia de evitar cualquier actividad que pueda originar fuego durante el verano. Las quemas de rastrojos, el uso de maquinaria que genere chispas, el abandono de colillas o residuos y las conductas imprudentes en zonas naturales pueden tener consecuencias graves en un contexto de riesgo.

La Dirección General de Emergencias recomienda extremar la precaución en espacios forestales y rurales, atender a las restricciones establecidas por cabildos y ayuntamientos y llamar de inmediato al 112 si se observa humo o fuego. También insiste en facilitar la ubicación con la mayor precisión posible para acelerar la respuesta de los servicios de emergencia.

En caso de evacuación, las autoridades aconsejan seguir siempre las instrucciones de los equipos de seguridad, llevar solo lo imprescindible y no regresar a la zona afectada hasta que sea autorizado.

La prealerta también afecta a otras cuatro Islas

Aunque el foco de la información está en Tenerife por el conato de Masca, la prealerta por riesgo de incendios forestales no se limita a la Isla. La medida está activa en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, territorios con masas forestales, zonas de medianías y áreas rurales especialmente sensibles durante el verano.

La declaración se mantendrá, al menos, hasta el 30 de septiembre, por ser la época de peligro alto de incendios forestales. No obstante, el Gobierno de Canarias puede modificar la situación si cambian las condiciones meteorológicas o si los órganos competentes en protección civil y prevención de incendios actualizan el análisis de riesgos.