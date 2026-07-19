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Los bocadillos de porchetta artesanal que no te puedes perder en Tenerife: una parada obligatoria si visitas el Teide

Ofrece bocadillos muy cargados, en los que la porchetta artesanal es el ingrediente principal

Una para obligatoria de camino al Teide

Una para obligatoria de camino al Teide / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife hay un plan obligatorio si visitas la isla y es subir al Teide. Para hacer el viaje más llevadero, hay una parada obligatoria que cada vez recomiendan más tinerfeños. En el parking del mirador de Alteza de La Esperanza se encuentra Los 80’s Foodtruck, un pequeño puesto que ofrece bocadillos únicos.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife no ha dudado en probar los bocadillos y recomendárselos a todos sus seguidores. Al frente, "Goti prepara su propia porchetta artesanal y mezcla tradición Italiana más sabor canario en plena montaña".

"Aquí no hay bocadillos normales"

En esta foodtruck los bocadillos son diferentes y la porchetta artesanal es el ingrediente estrella de sus elaboraciones. El creador de contenido probó:

  • El clásico: pan de ajo con porchetta y tomate seco
  • A lo Canario: pan de ajo con porchetta, queso blanco y chorizo perro
  • Gomerito: pan de ajo con porchetta, cebolla caramelizada y almogrote

Todos los bocadillos llevan mantequilla de ajo que según comenta el creador de contenido aporta un toque intenso "que con el frío de la montaña se agradece el doble".

La parada obligatoria antes de llegar al Teide

Esta foodtruck se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los más deportistas o para los conductores que suben hasta el Parque Nacional del Teide o pasan por

Además, "si vas con frío", puede probar un chocolate caliente o incluso una Lumumba, que se prepara con chocolate caliente acompañado de café, licor 43, "mucha nata" y lo corona con canela y una galleta de tiramisú. Un plan perfecto para los amantes de la montaña, la naturaleza y el aire puro, disfrutando de "un bocadillo potente mirando al Teide".

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Horario y ubicación

Los 80’s Foodtruck se ubica en el parking del mirador de Alteza de La Esperanza. Abre viernes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 15:00 horas.

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