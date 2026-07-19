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La afición española 'colapsa' la pantalla gigante del Cook Music Fest en Tenerife una hora y media antes del partido

El punto de encuentro en Santa Cruz de Tenerife completa el límite de 10.000 seguidores para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

La marea roja invade Santa Cruz de Tenerife por el partido España-Argentina

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María Pisaca

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Luisfer Cabeza

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Santa Cruz de Tenerife

90 minutos. Lo mismo que dura un partido de fútbol, solo que esta vez el tiempo no corrió hacia delante, sino hacia detrás. Restaba aún una hora y media para que rodase el balón en Nueva York y ya no había sitio en la explanada santacrucera en la que se había celebrado este fin de semana el Cook Music Fest y que el Ayuntamiento capitalino había habilitado junto a la organización para seguir la gran final del Mundial entre España y Argentina.

Así se vive la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Santa Cruz de Tenerife

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María Pisaca

En los aledaños del espacio en el que habían triunfado horas antes Don Omar o Chayanne eran ahora Lamime Yamal, Pedri y Rodri Hernández quienes acaparaban esta vez la atención. Lo hacían a través de hasta dos pantallas gigantes que escoltaban el escenario ubicado a unos metros del Auditorio de Tenerife. Dentro, cerca de 10.000 aficionados dispuestos a sufrir y disfrutar a partes iguales con su selección nacional. Para desgracia de los que se lamentaban indignados, ya no podía pasar nadie más a la fiesta del fútbol por "motivos de seguridad". Poco importaba que el partido lo fuesen a ofrecer en abierto por la televisión pública. "La emoción, cuando es compartida, se multiplica", debieron pensar los asistentes.

La respuesta fue masiva. Tanto, que pulverizó las expectativas. Hasta 60.000 personas se llegaron a congregar a la vez en el Cook Music Fest durante el fin de semana, pero la logística de este domingo solo permitía alcanzar una sexta parte de esa cifra. La marea roja desbordó las previsiones y se desató al ver a Andrés Iniesta levantar la Copa del Mundo en los prolegómenos de la cita. Imposible no ilusionarse.

"Que levanten la mano los que van con España", exigió una voz a través de la megafonía justo cuando Lionel Messi, la gran estrella del adversario, aparecía en imágenes durante el calentamiento del choque. Al calor de la tarde capitalina (idéntico al que azota la ciudad de los rascacielos estos días) fueron muchos los que contestaron con una suerte de grito de guerra. Un bufido apasionado y al unísono que secundaron otro buen puñado de miles. Los que seguían la escena desde fuera (ya no iban a poder acceder, pero se resistían a marcharse) apoyados o subidos en los muros laterales del espacio. Este domingo fueron gradas.

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Dentro, la emoción y se disparó al sonar 'Potra Salvaje', la canción que acompañó a los jugadores de la selección durante la Eurocopa de 2024 que acabó en título con el ya inolvidable gol de Mikel Oyarzabal, el 9 de la Roja en esta final.

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