Las 13 playas de Tenerife en las que está prohibido fumar: multas de hasta 750 euros

Hay 13 playas en Tenerife en las que está prohibido fumar. El incumplimiento de esta norma puede suponer multas de hasta 750 euros. ¿Dónde están estas playas? En Santa Cruz de Tenerife y en El Rosario, es decir, que esta medida afecta a playas tan conocidas como Las Teresitas, Las Gaviotas, Radazul o Tabaiba, así como a sus muelles, plataformas y otras zonas de baño.

El objetivo de esta medida es doble: proteger a los bañistas del humo del tabaco y evitar que las colillas acaben en la arena o en el mar.

Según el listado de Nofumadores.org, Tenerife cuenta este 2026 con 13 playas y zonas de baño libres de humo. Diez están en Santa Cruz de Tenerife y tres en El Rosario.

Las playas de Santa Cruz donde no se puede fumar

Santa Cruz de Tenerife prohibió fumar en sus playas y zonas de baño con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos, aprobada en 2023.

La norma no se limita únicamente a la arena. También afecta, según cada espacio, a plataformas, soláriums, rampas y zonas utilizadas para entrar al mar.

Estas son las diez playas de Santa Cruz en las que no se puede fumar:

Playa de Las Teresitas.

Playa de Las Gaviotas.

Playa Chica.

Playa del Roque de las Bodegas.

Playa de Almáciga.

Playa de Benijo (Está cerrada al baño)

Muelle de Añaza.

Playa Acapulco, en Valleseco.

Zona de baño de El Bloque, en Valleseco.

Dique o muelle de San Andrés.

En Las Teresitas, la prohibición afecta a toda la arena

En Las Teresitas no se puede fumar en toda la zona de arena, incluida la escollera situada al final de la playa y los espacios ocupados por los quioscos. Por tanto, no basta con alejarse de las sombrillas o de la orilla. Quien quiera fumar debe salir del arenal y desplazarse hasta una zona en la que sí esté permitido, como el entorno de los aparcamientos.

Tampoco se puede fumar en las playas de Anaga

La prohibición también se aplica en varias de las playas más conocidas de Anaga. En Benijo, Almáciga y Roque de las Bodegas no se puede fumar en la arena. Lo mismo ocurre en Las Gaviotas y playa Chica.

Muelle de Añaza, Valleseco y San Andrés

La normativa también incluye zonas de baño que no son playas de arena.

En el Muelle de Añaza está prohibido fumar en las plataformas, los soláriums y la rampa de acceso al mar. Quienes quieran encender un cigarrillo deben alejarse de los espacios utilizados por los bañistas.

En Valleseco, la medida afecta a la playa Acapulco y a la zona de baño de El Bloque. También se aplica en el muelle o dique de San Andrés.

Las tres playas sin humo de El Rosario

El Rosario suma otros tres espacios costeros en los que no está permitido fumar:

Playa del Litoral.

Playa de Radazul.

Playa de Tabaiba.

En El Rosario, saltarse la prohibición puede conllevar multas de entre 100 y 750 euros.

¿También están prohibidos los vapeadores?

La restricción no siempre se limita al cigarrillo tradicional. Dependiendo de la norma municipal, también puede afectar a cigarrillos electrónicos, vapeadores, cachimbas y otros dispositivos que generen humo o vapor.

Por eso, lo más recomendable es consultar la señalización instalada en cada playa y seguir las indicaciones del personal de vigilancia.

Por qué se prohíbe fumar en las playas

La medida busca, en primer lugar, reducir la exposición al humo del tabaco, especialmente entre niños, personas mayores y usuarios con problemas respiratorios.

Aunque se trate de un espacio abierto, el humo puede resultar molesto cuando la playa está llena y los bañistas se encuentran muy cerca unos de otros.

El otro gran motivo es ambiental. Las colillas son uno de los residuos que más se repiten en las playas. Sus filtros contienen materiales plásticos y sustancias contaminantes que pueden permanecer durante años en el entorno.

Si se tiran en la arena, pueden llegar hasta el mar.

Qué deben hacer quienes quieran fumar

Las personas que quieran fumar tienen que salir de la zona delimitada como playa o espacio de baño y dirigirse a un lugar donde esté permitido. Sin embargo, en playas como Las Teresitas, esto no es suficiente. Según la normativa municipal, la prohibición de fumar se extiende a toda la arena y a la zona de los quioscos.