Tenerife arranca el sábado con calima ligera y posibles 30 grados en el sur

Tenerife comienza la jornada con una previsión de cielos poco nubosos o despejados, calima ligera en niveles altos y presencia de intervalos nubosos en las franjas costeras del norte. La estabilidad será la nota dominante durante el día, aunque el viento volverá a notarse en las zonas más expuestas al alisio.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas sin apenas cambios en la Isla, salvo un ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa los termómetros entre los 23 grados de mínima y los 29 de máxima.

La calima será ligera y se concentrará en niveles altos, por lo que no se espera un episodio especialmente denso. Aun así, el polvo en suspensión puede dejar el cielo algo velado durante la jornada.

El sur de Tenerife puede rozar los 30 grados

La Aemet no descarta que se alcancen localmente los 30 grados en las costas del sur del área metropolitana y en el sur de Tenerife. Las zonas más soleadas y resguardadas del viento serán las que registren los valores más altos.

En el norte, los intervalos nubosos en las franjas costeras podrían mantener un ambiente algo más suave, especialmente durante la primera mitad del día. En el resto de la Isla predominarán los claros.

La previsión no apunta a lluvias relevantes en Tenerife, por lo que la jornada estará marcada por el tiempo estable, el calor moderado en el sur y el viento en los puntos habituales.

Viento fuerte en zonas expuestas al alisio

El alisio soplará con intervalos de fuerte en las franjas costeras del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife. En el oeste de la Isla predominarán las brisas, lo que dejará diferencias notables entre zonas más ventiladas y áreas más resguardadas.

Este patrón de viento es habitual en las islas de mayor relieve, donde el alisio se acelera en determinados corredores costeros y pierde fuerza en las vertientes protegidas.

En el mar, la previsión apunta a viento del nordeste de fuerza 4 o 5, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros en aguas costeras de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria.

Así será el tiempo hoy en el resto de Canarias

La calima ligera en niveles altos afectará también al resto de Canarias. En general, el Archipiélago tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en zonas bajas del norte del resto de islas.

En Gran Canaria, las temperaturas podrán alcanzar o superar los 30 grados en amplias zonas de las vertientes oeste y sur. El viento soplará con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en las franjas costeras del sureste y noroeste.

En Fuerteventura, se alcanzarán o superarán los 30 grados en la mitad sur, mientras que en Lanzarote no se descarta llegar a esa cifra de forma local en el sureste.

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En La Gomera, todavía podrían alcanzarse los 30 grados en vertientes orientadas al sur y oeste. En La Palma, habrá intervalos en zonas bajas del norte y este, donde no se descarta alguna llovizna. En El Hierro, el día será despejado, con intervalos en el norte y viento más intenso en el sureste y noroeste.