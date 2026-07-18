Nueva Línea regresa a los escenarios en Tenerife con una renovada formación vocal: fecha y lugar de la actuación

La orquesta tinerfeña Nueva Línea volverá a subirse a un escenario el próximo 22 de julio en Candelaria (Tenerife), en la que será su primera actuación pública tras anunciar recientemente una nueva etapa marcada por la renovación de su formación vocal.

El concierto forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Candelaria y tendrá lugar en el recinto situado junto al edificio consistorial.

La actuación de Nueva Línea comenzará a las 23:30 horas y estará abierta al público de forma gratuita. Antes, entre las 18:30 y las 23:00 horas, el ambiente estará amenizado por el grupo D'Lokos.

Publicación de Facebook sobre el Concierto de Nueva Línea en Candelaria con las nuevas cantantes de la orquesta.

Primer concierto tras el cambio de formación

La cita llega pocos días después de que la orquesta comunicara el inicio de una nueva etapa artística. A través de un mensaje difundido por el grupo, Nueva Línea explicó que el cambio responde a diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del proyecto, una decisión que ha supuesto la renovación de su equipo de cantantes.

La formación indicó que el resto de los músicos continúa formando parte del proyecto y aseguró que ya trabaja en la preparación de un nuevo espectáculo con el objetivo de mantener el estilo y la calidad que han caracterizado a la orquesta durante su trayectoria.

Asimismo, el grupo agradeció el respaldo recibido por parte del público, promotores y colaboradores, al tiempo que anunció que irá informando sobre los posibles cambios en su calendario de actuaciones.

Más de dos décadas de trayectoria

Nueva Línea fue fundada hace 23 años por José Marrero, quien continúa al frente del proyecto como director y mánager. En los últimos meses, la orquesta había experimentado un nuevo impulso de popularidad gracias a temas como Un beso y Noche de copas, que han tenido una notable acogida entre sus seguidores.

La nueva etapa llega tras la salida de las cuatro vocalistas que formaban parte de la agrupación: Sofía Marrero, Alicia Padilla, Raquel González y Mayte Cabrera.

Presentación de las nuevas integrantes de Nueva Línea

Nueva Línea ha presentado a las tres nuevas integrantes del grupo tras la marcha de las cuatro anteriores vocalistas por diferencias con la formación.

La orquesta publicó ayer viernes, 17 de julio, en sus redes sociales un vídeo con las tres nuevas cantantes, grabación que acompaña con el tema Al Golpito del artista grancanario Quevedo y el mensaje "Síguelo gozando. Nueva Línea".

¿Es un zasca en toda regla a las excomponentes de la orquesta? Precisamente, Al Golpito es el tema que grabaron las antiguas integrantes de Nueva Línea con Quevedo en su disco El Baifo y que, al parecer, no sentó bien a Nueva Línea. La canción Al Golpito celebra la idea de que las cosas buenas llegan con calma y paciencia.