Lotto y Exilia-Dos ganan el concurso más esperado de TLP Tenerife, los bailes del k-pop urbano

El grupo Lotto en la categoría de grupos y Exilia-Dos en la categoría de dúo se llevaron la noche de este viernes el primer premio de uno de los concursos más esperados y novedosos de la TLP Tenerife, el mayor encuentro tecnológico que se celebra en Canarias. Se trata del certamen de baile Masters of TLP Urban Edition, que mezcla que mezcla k-pop –un género musical originario de Corea del Sur que abarca estilos como el pop, hip-hop, R&B y electrónica– y los ritmos urbanos.

Como parte de la Summer-Con, el espacio dedicado a la cultura digital y el entretenimiento que reúne cada día a miles de visitantes en el Recinto Ferial de Tenerife, el concurso estrenaba formato. Y no defraudó, al llenarse el escenario. Los integrantes de Lotto se repartirán los mil euros de premios. El concurso Masters of TLP: Urban Edition fue el colofón a otra jornada llena de visitantes, con multitud de actividades. Esa modalidad de danza responde aante la evolución de la comunidad canaria.

La innovación y el talento volvieron a ser protagonistas este viernes en TLP Tenerife 2026. La empresa Globalan organizó una jornada sobre inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. Pasado el mediodía, el evento cogió su especial tónica enfocada en los grandes influencers con la visita de Luzu, perteneciente a la primera generación de youtubers.

Durante la jornada de IA y con el objetivo de mostrar cómo aplicar esta tecnología de forma práctica para optimizar sus resultados, Carlos Rodríguez, CEO de Grupo Omnia, desmontó falsas creencias en su ponencia La IA para pymes no es lo que parece ni lo que te cuentan, y explicó que debe ser una herramienta para facilitar tareas cotidianas como gestionar documentos, resumir informes o automatizar facturas y no algo lejano o de «ciencia ficción». Asimismo, Isaac Pérez Pérez, responsable de Derecho Digital de Grupo Omnia, analizó el nuevo reglamento de la inteligencia artificial y sus implicaciones legales para las empresa.

A medida que se iba desarrollando la jornada, el protagonismo pasó al escenario de la Summer-Con con la llegada de Luzu. El creador de contenido fue recibido por un recinto repleto de seguidores que no dejaron de aplaudir, reír y corear su nombre durante todo el encuentro. Su cercanía con el público volvió a quedar patente en el encuentro con seguidores, donde decenas de fans pudieron saludarlo, conversar con él y llevarse un recuerdo de uno de los streamers más queridos del panorama nacional.

La programación también contó con la participación de Rebeca Stones, escritora de novelas superventas como Amar sin escalas, Timantti e Ingobernable, además de creadora de contenido. Stones compartió con el público una charla sobre su trayectoria, sus novelas y su experiencia creando contenido en redes sociales. Al finalizar, dedicó tiempo a firmar ejemplares y fotografiarse con los lectores que se acercaron a conocerla.

Con propuestas que combinan divulgación tecnológica, entretenimiento y encuentros con algunas de las figuras más destacadas de internet, TLP Tenerife 2026 continúa consolidándose como el gran punto de encuentro de la cultura digital en Canarias.

TLP Tenerife 2026 es el mayor evento de entretenimiento digital de Canarias que celebra su 20 aniversario. Es el punto de encuentro en el que converge la pasión por los videojuegos, anime, cómic, k-pop, cosplay, manualidades, influencers, cultura japonesa y mucho más. Se celebra hasta este domingo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.