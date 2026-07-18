Horarios del Cook Music Festival este sábado en Tenerife: el festival cierra con una jornada dedicada a la salsa y el merengue

El Cook Music Fest celebrará este sábado 18 de julio su tercera y última jornada en Tenerife con una programación dedicada a los ritmos tropicales. Bajo el nombre de Tropical Mood, el festival reunirá en el escenario a Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas, Elvis Crespo y Hermanos Rosario, cinco nombres vinculados a la salsa, el merengue y la música caribeña.

La apertura de puertas está prevista a las 15.30 horas, por lo que el público podrá acceder al recinto con margen antes del inicio de los conciertos. La primera actuación será la de Tito Nieves, programada para las 17.00 horas, y el cierre llegará ya de madrugada con Hermanos Rosario, a la 01.00 horas.

La jornada pondrá el broche a tres días de música en directo en Santa Cruz de Tenerife, después de las sesiones Urban Mood y Latin Mood, que reunieron a artistas de la música urbana y latina.

Tito Nieves abrirá la última tarde del festival

El encargado de abrir la programación musical del sábado será Tito Nieves, que actuará a las 17.00 horas. El cantante puertorriqueño será el primer gran nombre de una jornada pensada para el baile y para el público seguidor de la música tropical.

Tras su concierto, el festival continuará con Luis Enrique, previsto para las 19.00 horas. El artista nicaragüense, conocido como una de las figuras destacadas de la salsa, ocupará el segundo tramo de la tarde.

Luis Enrique, Sergio Vargas y Elvis Crespo en el tramo central

A las 21.00 horas llegará el turno de Sergio Vargas, uno de los nombres habituales del merengue dominicano. Su actuación marcará el paso de la tarde a la noche y reforzará el carácter bailable de la jornada Tropical Mood.

Después, a las 23.00 horas, actuará Elvis Crespo, uno de los artistas más conocidos internacionalmente dentro del merengue y la música latina. Su concierto será uno de los momentos principales de la noche antes del cierre definitivo del festival.

Hermanos Rosario cerrará la edición a la 01.00 horas

El último concierto de la programación será el de Hermanos Rosario, previsto para la 01.00 horas. El grupo dominicano pondrá fin a la jornada del sábado y cerrará la edición del Cook Music Fest en Tenerife con una propuesta centrada en el merengue y los ritmos caribeños.

Su actuación llegará tras una noche de conciertos largos y sucesivos, por lo que la organización recomienda planificar la llegada y la salida del recinto con antelación, especialmente para quienes tengan previsto permanecer hasta el final.

Resumen de horarios del sábado en el Cook Music Fest

15.30 horas: apertura de puertas

apertura de puertas 17.00 horas: Tito Nieves

Tito Nieves 19.00 horas: Luis Enrique

Luis Enrique 21.00 horas: Sergio Vargas

Sergio Vargas 23.00 horas: Elvis Crespo

Elvis Crespo 01.00 horas: Hermanos Rosario

Una noche de salsa, merengue y ritmos caribeños

La jornada Tropical Mood se diferencia de las anteriores por su apuesta clara por la música tropical. El sábado reunirá a artistas asociados a la salsa, el merengue y los sonidos caribeños, con un cartel diseñado para un público que busca una noche de baile y repertorios populares.

Después del arranque urbano del jueves y del bloque latino del viernes, el cierre del festival estará centrado en géneros muy presentes en Canarias y en la conexión musical del Archipiélago con el Caribe. La presencia de artistas de Puerto Rico, Nicaragua y República Dominicana refuerza ese carácter internacional de la última jornada.