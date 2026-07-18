Dónde donar sangre en Tenerife esta semana: la Isla activa nuevos puntos de donación durante el verano

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a la población para donar sangre de forma regular durante el verano, una época en la que resulta necesario mantener unas reservas suficientes de hemoderivados en el Archipiélago.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que donar sangre al menos dos veces al año ayuda a garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para la actividad hospitalaria y las necesidades asistenciales. Para facilitar la participación de residentes y visitantes, el SCS desplegará durante la próxima semana una red de dispositivos móviles de extracción que se sumará a los puntos fijos habituales.

En Tenerife, la campaña incluirá colectas en varios municipios, entre ellos Candelaria, San Miguel de Abona, La Orotava, La Laguna y Adeje, además de los puntos hospitalarios y centros fijos de donación.

Puntos para donar sangre este fin de semana en Tenerife

Durante este fin de semana, las personas interesadas en donar sangre en Tenerife podrán acudir al punto habilitado en el Club Mar Radazul, en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.

También estarán disponibles los puntos hospitalarios. El Hospital Universitario de Canarias (HUC) permanecerá operativo este sábado de 8:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 20:00 horas, mientras que el domingo abrirá de 8:30 a 21:30 horas.

Por su parte, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria permitirá donar sangre este sábado de 9:00 a 13:00 horas.

Colectas de la próxima semana en Candelaria, San Miguel, La Orotava y La Laguna

La próxima semana, el SCS trasladará unidades móviles de donación a diferentes puntos de Tenerife. En Candelaria, la campaña se desarrollará en el Pabellón de Deportes de Puntalarga de lunes a miércoles.

También habrá colectas en San Miguel de Abona de lunes a jueves, con el objetivo de acercar la donación a la población del sur de la Isla.

En el norte, los equipos móviles se desplazarán a La Orotava, donde estarán ubicados en el Multicentro El Trompo. Además, en La Laguna se han programado visitas a Finca España el jueves y el viernes, así como a la Plaza de la Catedral el viernes.

El sábado se activará una nueva colecta en Adeje, en el establecimiento Leroy Merlin.

Puntos fijos de donación en Tenerife

A estas campañas móviles se suman los puntos fijos disponibles en la Isla. El SCS recuerda que se podrá donar sangre en los espacios habituales de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona, así como en Hospiten Bellevue, en Puerto de la Cruz, y en el Hospital San Juan de Dios, en La Laguna.

La combinación de unidades móviles y puntos fijos busca facilitar que más personas puedan donar sin realizar grandes desplazamientos, especialmente durante el periodo estival, cuando aumenta la movilidad y puede disminuir la asistencia a los puntos de extracción.

Quién puede donar sangre

Para donar sangre es necesario cumplir una serie de requisitos básicos. Las personas donantes deben tener entre 18 y 65 años, aunque en el caso de la primera donación el límite se sitúa en los 60 años.

También es necesario pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada en el momento de la donación.

El SCS insiste en que la donación regular es clave para mantener la actividad sanitaria, ya que la sangre no puede fabricarse y los componentes sanguíneos tienen una vida limitada. Por eso, la participación constante de la ciudadanía resulta esencial durante todo el año y especialmente en verano.

Puntos de donación en el resto de Canarias

Aunque el refuerzo de la campaña tendrá una presencia destacada en Tenerife, el SCS también ha previsto puntos de extracción en el resto de las islas.

En Gran Canaria, las unidades móviles estarán operativas de lunes a jueves en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, y el viernes junto al Gran Canaria Arena. También se han establecido puntos en Tamaraceite, San Mateo y Santa Lucía de Tirajana, además de los espacios fijos de la red hospitalaria, como el Hospital Insular, el Hospital Materno Infantil y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

El resto del Archipiélago contará igualmente con puntos de extracción en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, tanto en hospitales como en espacios habilitados para acercar la donación a la ciudadanía.