La Aemet anuncia calima, viento fuerte y temperaturas de hasta 30 grados este domingo en Tenerife

Tenerife se prepara para un domingo marcado por el tiempo estable, la calima ligera en niveles altos y el viento del nordeste. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la Isla cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos en las franjas costeras del norte, sobre todo a primeras y últimas horas del día.

La jornada no traerá grandes cambios en las temperaturas, aunque sí se esperan ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior del sur y del oeste. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 24 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

La calima será ligera y se situará en altura, por lo que no se espera un episodio especialmente intenso en superficie. Aun así, podrá dejar el cielo algo turbio y reducir la visibilidad en algunos momentos, especialmente en zonas expuestas.

Hasta 30 grados en el sur y el área metropolitana

La Aemet no descarta que se alcancen localmente los 30 grados en las costas del sur del área metropolitana y en el sur de Tenerife. El calor será más evidente en zonas soleadas, resguardadas y orientadas al sur, mientras que el norte tendrá más presencia de intervalos nubosos durante las primeras y últimas horas.

El escenario previsto apunta a una jornada de verano típica en la Isla: ambiente estable, cielos abiertos en buena parte del territorio y diferencias entre vertientes. En el norte, las nubes bajas asociadas al alisio podrían suavizar algo el ambiente. En el sur y oeste, el sol tendrá más protagonismo.

Rachas de viento que pueden ser muy fuertes

El viento será uno de los elementos más destacados de la previsión. El alisio soplará moderado, pero tendrá carácter fuerte en las zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste de Tenerife. En estos puntos no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el oeste de la Isla predominarán las brisas, lo que dejará un ambiente más calmado en zonas resguardadas. Esta diferencia es habitual en Tenerife cuando el alisio se acelera por los corredores costeros y pierde fuerza en las vertientes protegidas.

En el mar, la previsión para las aguas costeras de Canarias apunta a viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 y 7 en algunas zonas. Se espera marejada o fuerte marejada, mar de fondo del nordeste de 1 a 2 metros y visibilidad regular o mala por calima.

Previsión por islas para este domingo

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con intervalos en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos, temperaturas sin grandes cambios y posibilidad de alcanzar localmente los 30 grados en el sur y costas del sur del área metropolitana. Alisio moderado, con intervalos fuertes en el sureste y extremo noroeste.

Gran Canaria

Cielos despejados, con intervalos en zonas bajas del norte. Las máximas subirán ligeramente en el interior del sur y oeste, donde se podrán alcanzar entre 32 y 34 grados. El alisio soplará fuerte en el sureste y noroeste, con rachas ocasionales muy fuertes.

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote predominarán los cielos despejados, con intervalos en el oeste a primeras y últimas horas. No se descarta alcanzar los 30 grados en el sureste. En Fuerteventura, la mitad sur podrá superar esa cifra, con viento fuerte al sur de Jandía.

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La Gomera, La Palma y El Hierro

La Gomera tendrá cielos despejados, intervalos en el norte y rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste, sobre todo al final del día. En La Palma habrá intervalos en zonas bajas del norte y este, con alisio ocasionalmente fuerte. En El Hierro se esperan cielos despejados, intervalos en el norte y viento fuerte en el sureste y noroeste.