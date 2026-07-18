Hasta 10.000 personas podrán ver gratis la final de España en el recinto del Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife

Hasta 10.000 personas podrán seguir este domingo en Santa Cruz de Tenerife la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en el recinto del Cook Music Fest. El acceso será gratuito y el espacio contará con varias pantallas gigantes para que la afición pueda vivir el partido de forma colectiva.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas, hora canaria, aunque el recinto abrirá desde las 18.00 horas con animación previa. La organización ha previsto música, sesiones de DJs, atracciones y una zona de hostelería para acompañar la retransmisión del partido.

La iniciativa se desarrolla en colaboración entre el Cook Music Fest, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad Portuaria, aprovechando la infraestructura instalada para el festival celebrado estos días en la capital tinerfeña.

Pantallas gigantes y entrada gratuita para 10.000 personas

El recinto del Cook Music Fest se convertirá este domingo en un gran punto de encuentro para los aficionados al fútbol. La previsión es habilitar el espacio para un máximo de 10.000 asistentes, con entrada libre hasta completar aforo.

La final entre España y Argentina se podrá seguir en varias pantallas gigantes distribuidas en el recinto, lo que permitirá acoger a miles de personas en un entorno ya preparado para eventos multitudinarios.

La apertura a las 18:00 horas permitirá que el público acceda con antelación, disfrute de la previa y evite concentraciones de última hora antes del inicio del partido.

Música, DJs, atracciones y zona de hostelería

Durante la tarde y a lo largo del encuentro habrá disponible una amplia oferta de ocio y restauración. Según ha detallado el Cook Music Fest, el recinto contará con música, DJs y atracciones, además de más de 25 puestos de hostelería.

La oferta incluirá foodtrucks y productos de kilómetro 0, dentro de una zona de restauración pensada para mantener operativo el espacio durante la retransmisión. De esta forma, el recinto funcionará de manera similar a las jornadas del festival, aunque adaptado a la final del Mundial.

La organización busca que el público pueda vivir la cita deportiva en un ambiente festivo, con servicios y espacios ya preparados para recibir a una gran afluencia de personas.

Recomendaciones para asistir al recinto

Al tratarse de un evento gratuito y con aforo limitado, se recomienda acudir con antelación. La apertura de puertas a las 18:00 horas facilitará la entrada progresiva del público y permitirá disfrutar de la animación previa antes del comienzo del partido.

También conviene planificar los desplazamientos hacia la zona, prestar atención a las indicaciones de seguridad y seguir las recomendaciones del personal de organización. El objetivo es que la final pueda vivirse en un ambiente seguro, familiar y festivo.